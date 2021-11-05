Asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret 3500 TL’yi geçer mi? Asgari ücrete yapılacak olan zam oranı merak ediliyor. Çalışanlar bu yıl yüzlerini güldürecek bir zam bekliyor. Yapılan açıklamalar da umut verici. Peki, asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?