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Ekonomi Asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak?
Ekonomi

Asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret 3500 TL’yi geçer mi? Asgari ücrete yapılacak olan zam oranı merak ediliyor. Çalışanlar bu yıl yüzlerini güldürecek bir zam bekliyor. Yapılan açıklamalar da umut verici. Peki, asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-05 21:31:00 -
Asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak?

2022 yılına az bir zaman kaldı. Yeni yıl öncesinde milyonlar asgari ücrete yapılacak olan zam oranını araştırmaya başladı. Peki, asgari ücret zammı ne zaman belli olur?

Asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret zam oranı ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zam oranı henüz açıklanmadı. Asgari ücret Tespit Komisyonu, aralık ayı içerisinde dört toplantı yapacak. Dördüncü toplantı aralık ayının son haftasında yapılacak. Son toplantının ardından ise zam oranı açıklanacak. Toplantıya ilişkin tarihler ise açıklanmadı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumu öncesinde asgari ücret açıklamasında bulundu.

Bakan Bilgin, “Asgari ücretle ilgili yaptığımız hesaplar var. Enflasyon karşısında emeği koruyacak asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz. İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini gündemden çıkartacak çalışma içindeyiz, rahatlama sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim” dedi.

Kulislerde asgari ücretin 3500 lira olabileceği konuşuluyor.

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