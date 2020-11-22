Asgari ücret ne kadar oldu 2021 | Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi maaşlarına ne kadarlık zam yapılacağını merak ediyor. Peki, asgari ücret ne zaman belli olur?

Asgari ücret ne kadar olur 2021 | Asgari ücret zammı ne zaman belli olur?

Asgari ücret zammı her yıl aralık ayının son haftasında açıklanıyor. Aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Komisyonu bir araya geliyor ve dört toplantı yapılıyor. Toplantıya işveren, işçi ve hükümet cephesi sırayla ev sahipliği yapıyor. Dördüncü toplantının sonunda ise asgari ücret zammı açıklanıyor. Vatandaşlar ne kadarlık bir zam alacağını merak ediyor. Asgari ücret zammı belirlenirken enflasyon rakamları göz önünde bulunduruluyor. İşte, asgari ücret zam tahminleri:

Asgari ücrete yüzde 8 zam yapılırsa: Brüt 3.178 TL, net 2510 TL

Asgari ücrete yüzde 9.4 zam yapılırsa: Brüt 3.200 TL, net 2.542 TL

Asgari ücrete yüzde 12.1 zam yapılırsa: Brüt 3.299 TL, net 2.605 TL

Asgari ücrete yüzde 12.4 zam yapılırsa: Brüt 3.308 TL, net 2.612 TL