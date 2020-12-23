Asgari ücret zammı 2021 | Milyonlarca çalışan her yıl aralık ayında maaşlarına yapılacak olan zam oranını merak ediyor. Vatandaşlar bu sene maaşlarına yüzde 20’nin üzerinde bir zam yapılmasını umuyor. Peki, asgari ücret zammı ne kadar?

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret ne kadar 2020

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücret ne kadar oldu yüzde kaç arttı?

2021 asgari ücret ne kadar? | Asgari ücret zammı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısından sonra açıklanacak. Üçüncü toplantıda TÜİK bir işçinin ihtiyaç duyduğu asgari geçim tutarını açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.TÜİK rakamlarına göre bir zam yapılırsa maaşlara yüzde 20 zam yapılmış olacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, asgari ücreti hakkında da konuştu. Kılıçdaroğlu, "ize göre asgari ücretin vergisiz 3 bin 100 lira olması lazım" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de yaptığı açıklamada asgari ücretin 3 bin lira olması gerektiğini ifade etmişti.

Kulislerde konuşulan diğer zam tahminleri şöyle:

Asgari ücrete yüzde 8 zam yapılırsa: Brüt 3.178 TL, net 2510 TL

Asgari ücrete yüzde 9.4 zam yapılırsa: Brüt 3.200 TL, net 2.542 TL

Asgari ücrete yüzde 12.1 zam yapılırsa: Brüt 3.299 TL, net 2.605 TL

Asgari ücrete yüzde 12.4 zam yapılırsa: Brüt 3.308 TL, net 2.612 TL