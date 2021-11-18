Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim açıkladı

Asgari ücret 2022'de kaç lira olacak? sorusuna ekonomi yazarı Noyan Doğan yaptığı hesaplama ile cevap verdi. Doğan'ın hesaplamasına göre asgari ücret 2022 yılında 3 bin 673 lira olacak.

Hürriyet gazetesinin ekonomi yazarı Noyan Doğan, asgari ücrete yapılması beklenen zam konusunda dikkat çeken bir yazı yazdı. Doğan’ın hesaplamasına göre asgari ücret 2022 yılında 3 bin 673 lira olacak.

Noyan, bugünkü köşe yazısında Türkiye’de asgari ücretle çalışanların değişimine dair şu satırları kaleme aldı:

"2013 yılında çalışanların sadece yüzde 12’si asgari ücretli çalışırken, bugün çalışan nüfusun neredeyse yüzde 45’e yakını asgari ücretli çalışan haline geldi. Ve asgari ücrete yüksek oranda zam yapıldığı dönemlerde çalışan nüfus arasında asgari ücretli çalışanların sayısı da hızla yükseldi. Daha açık bir anlatımla; asgari ücret en düşük ücret, bundan daha düşük maaşa kimse çalıştırılamaz anlamına gelirken, bugün asgari ücret normal ücret haline geldi."

3 bin 673 lira

"Gelelim, 2022’de asgari ücrette ne kadar zam yapılacağı konusuna" diyen Noyan, şu tahminini paylaştı:

" Merkez Bankası’nın 2021 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 18.4, 2022 enflasyon tahmini ise yüzde 11.8. Buna göre de asgari ücretin enflasyona ezdirilmemesi için yüzde 20 ila yüzde 30 arasında bir zam yapılacağı anlamına geliyor. Ağır basan senaryo, yüzde 30 oranında artış olacağı yönünde. Yüzde 30 artış demek, 2022’de asgari ücretin brüt 4.650 lira olacağı anlamına geliyor ki, çalışanın eline geçecek net ücret 3.673 lira civarında olacaktır. Bu durumda asgari ücretin işveren maliyeti de 5.463 lirayı bulacaktır."