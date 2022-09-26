Asgari ücret ne kadar olacak? Heyecanlandıran rakam açıklandı

5 bin 500 TL'ye çıkarılan asgari ücretin yıl başında ne kadar zamlanacağı merak ediliyor. Uzmanlardan asgari ücrete yapılacak zam oranına ilişkin iddialar gelmeye devam ediyor. İşte detaylar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz hafta asgari ücrete üçüncü zam işaretini vermişti. Asgari ücret bilindiği gibi Ocak 2022'de yüzde 50, Temmuz 2022'de ise yüzde 30 zamlanmıştı. 4 bin 253 TL olan asgari ücret 5 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı.

Enflasyonun altında ezilen çalışanlar gözünü, asgari ücrete yapılacak yeni zam için Aralık ayında bir kez daha toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevirdi.

Asgari ücretle ilgili çalışmaların başladığı iddia edilirken zam oranları konuşulmaya devam ediyor. 2023 seçimleri öncesinde iktidarın keseyi açması beklenirken, yeni bir zam oranı daha dile getirildi.

Konuşulan zam oranı

Vergi Uzmanı Muhammet Bayram'dan masada konuşulan rakamla ilgili önemli tahmin geldi. Bayram, '1 Ocak 2023 tarihi itibariyle asgari ücrette en az enflasyon oranında bir artış bekliyoruz. O yüzden 5500 TL'ye beklenen enflasyon oranında yüzde 40'lık bir artış yapılırsa 7700 lira civarında olacaktır.' dedi.

Öte yandan gazeteci Engin Pınarbaşlı asgari ücretin 8 bin TL olacağını öne sürmüştü. SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise, 1 Ocak 2023’de asgari ücret 7.500 TL olacağını belirtmişti.