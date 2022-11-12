Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmesi! Maaşlara en az yüzde kaç zam?

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Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmesi! Maaşlara en az yüzde 50 zam, tek tek hesaplandı

Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette 2023 yılı zammı için geri sayım başladı. Asgari ücret artışında enflasyon oranları belirleyici olacak.

Hükümetin üst kademelerinden gelen “çalışanları enflasyona karşı koruma” açıklamaları çerçevesinde kamuoyunda asgari ücretin en az yüzde 50 oranında artacağı beklentisi hakim.

Milliyet'tin haberine göre; 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlattı.

Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak araştırmada, asgari ücret beklentileri tespit edilerek değerlendirilecek.

Derlenen anket sonuçlarının, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

YILBAŞI ZAMMI KESİN

Mevzuata göre asgari ücret en geç iki yılda bir olmak üzere, genelde yılda bir kere belirleniyor.

Halihazırda temmuz ayında asgari ücrete gelen zamla birlikte, yılbaşında yeni bir zam için zorunluluk bulunmasa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.

Yılbaşında inşallah bu tabloyu yine değerlendirecek gerekeni yine yapacağız” açıklaması nedeniyle yeni bir zamma kesin gözüyle bakılıyor.

ENFLASYON BELİRLEYECEK

Merak edilen ise zammın oranı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu süreçte yaptıkları açıklamalarla asgari ücretlinin enflasyon karşısında korunacağı, asgari ücrette enflasyon altında artış olmayacağı yönünde mesajlar verdiler.

8 BİN 250 TL OLABİLİR

Asgari ücret, geçen yıl sonunda yapılan yüzde 50’lik zam ile 4 bin 253 lira olmuştu.

Enflasyondaki artış üzerine, 1 Temmuz itibarıyla asgari ücrete bir kez daha zam yapılmış, yüzde 30’luk bu ara zamla net asgari ücret tutarı 5 bin 500 liraya ulaşmıştı.

Böylece geçen yıl asgari ücrete yapılan kümülatif zam, yüzde 90’ı geçmiş oldu.

Geçen yılbaşında asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik artış, devlet yönetiminden gelen açıklamalar ve enflasyonun bu yıl geçen seneye göre daha yüksek seyretmesi, bu yılbaşında da asgari ücret için en az yüzde 50’lik bir zam beklentisi oluşturdu. Asgari ücrete yüzde 50 zam uygulanması halinde, yeni yıl için ücret 8 bin 250 lira olacak.

Ancak 2023 Ocak ayı itibarıyla asgari ücretin bu rakamı da geçebileceği tahmin ediliyor. Asgari ücret komisyonunun toplanacağı aralık ayına kadar gerçekleşecek enflasyon oranı da açıklanacak zamda etkili olacak.

Asgari ücret, pek çok ödemenin hesaplanmasında referans değer olarak kabul edildiği için, kamu maliyesi için kritik önem taşıyor.

Yeni asgari ücretle birlikte yeniden düzenlenecek hesaplamaların arasında sosyal güvenlik primleri, genel sağlık sigortası primi, kıdem tazminatı, askerlik ve yurt dışı borçlanması, işsizlik maaşı, evde bakım ücreti, 65 yaş ve engelli aylığı bulunuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: "Haziran sonu itibarıyla enflasyon oranı yüzde 42.35 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre de yüzde 65'lik bir sene sonu enflasyonu ortaya çıkacağına yönelik öngörü açıklandı.

Son 6 ayda yüzde 23'lük bir enflasyon farkı gözüküyor aslında. Bir önceki enflasyon 3 aylık toplam kümülatif yüzde 10 civarındaydı. Son 3 aya ilişkin açıklanacak enflasyonun da yüzde 13 ile yüzde 15 arasında gelmesi beklenmektedir.

Bu kapsamda yüzde 3'lük bir aylık enflasyon beklentisinden bahsedebiliriz. Son 3 ayda mevsimsel etkilerin ve sebze fiyatlarındaki yükseliş beklentisi ile enflasyon yüksek çıkabilir ki enerji maliyetlerindeki yükseliş de bunun bir göstergesi aslında.

'SENE SONU ENFLASYONU YÜZDE 65-75 BANDINDA OLACAK'

Bu kapsamda sene sonu enflasyonunun en az yüzde 65, en fazla ise yüzde 75 bandında olacağını öngörüyorum. Bununla beraber de 6 aylık enflasyon neticesinden memurlar ve emeklilere enflasyon farkı kadar bir maaş artışı görecektir.

İŞTE MEMUR VE EMEKLİYE BEKLENEN ZAM ORANI!

Haziran sonu itibarıyla yüzde 42'lik enflasyon açıklandı. Sene sonu enflasyonun en az yüzde 65 olacağını düşünüyorum. Yüzde 65 ile 75 arasında enflasyon oluşursa eğer memur ve emeklilerimiz yüzde 25 ile yüzde 30'luk farkı maaşlarında göreceklerdir. Ancak bu döneme özel seyyanen zam yapılma yani ekstra enflasyondan daha fazla bir zam yapılma durumu gerçekleşebil

'ASGARİ ÜCRETLİNİN ALMADIĞI YÜZDE 12'LİK FARK VAR'

Bu memurlar için geçerli bir hesaplama asgari ücretle alakalı da artış yapılması enflasyona baz alınarak yapılmıyor buna komisyon karar veriyor. Ancak özel bir süreçten geçtiğimiz için burada en az enflasyon kadar arış yapılacağını öngörüyoruz. Burada tabi bir önceki dönem enflasyon yüzde 42 iken yüzde 30 artış yapıldı. Asgari ücretlinin yüzde 12'lik almadığı enflasyon tutarı var.

'EN AZ 7 BİN 700 TL'YE GELECEKTİR'

Bununla beraber de en az yüzde 25 ikinci altı ayın enflasyonun göz önünde bulundurursak bu tutar yüzde 40'lara geliyor. O sebeple 5 bin 500 TL üzerinden yüzde 40'lık artış yapılırsa en az 7 bin 700 seviyesine gelecektir.

Ancak açlık sınırı ve enflasyonist ortamın getirmiş olduğu aksaklıkların giderilmesi adına asgari ücretin en az 8 bin TL olacağını öngörüyorum. Ama çeşitli yorumcuların ve ekonomistlerin bahsetmiş olduğu 9 bin 500, 10 bin tutarındaki asgari ücretler gerçeği yansıtmıyor."