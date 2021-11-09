2022 yılına kısa bir zaman kaldı. Asgari ücretli çalışanlar maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Peki, asgari ücret tahminleri neler?

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 4 bin lira olur mu?

Yeni yıla kısa bir zaman kala asgari ücretli çalışanlar maaşlarına yapılacak olan zam oranını araştırmaya başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında dört toplantı yapacak. Son toplantının ardından zam oranı açıklanacak. Şimdi ise kulislere asgari ücret tahminleri dolaşıyor.

Hürriyet yazarı Ahmet Karabıyık, asgari ücret zammına ilişkin beş ayrı tahminde bulundu. Karabıyık'ın hazırladığı tabloda 3 bin 500 lira (yüzde 24 artış) ile net 4 bin 500 lira (yüzde 59 artış) aralığında beş farklı olası asgari ücret tutarları yer almakta. Her bir olası asgari ücret tutarı üzerinden çalışana ne kadar ilave AGİ ödeneceği ve brüt ücret üzerinden kesilecek vergi ve sigorta primlerinin kaç liraya denk geldiği yer almakta.

Net asgari ücretin 4 bin lira olacağını varsaydığımızda, artış oranı 2021’e göre yüzde 42’ye denk gelir. Net 4 bin liranın brütü 5 bin 64 lira olarak, işveren maliyeti ise aylık 5 bin 950 lira olarak hesaplanır.

Tahmin 1: Net 3500

Tahmin 2: Net 3750

Tahmin 3: Net 4000

Tahmin 4: Net 4500

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.