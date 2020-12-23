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Ekonomi Asgari ücret ne kadar arttı?
Ekonomi

Asgari ücret ne kadar arttı?

Asgari ücret zam oranı | Milyonlarca çalışanını gözü kulağı asgari ücret zammında. Asgari ücretli çalışanlar maaşlarına ne kadar zam uygulanacağını araştırıyor. Asgari ücret belli oldu mu? | Asgari ücret zam oranı 2021

Yeniakit Publisher
2020-12-23 12:22:00 -
Asgari ücret ne kadar arttı?

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? | Milyonlarca kişi Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun açıklayacağı rakamları merak ediyor. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılır mı? | Asgari ücret ne kadar oldu?

Asgari ücret ne kadar arttı?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı sona erdi. Komisyon dördüncü toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapacak. Dördüncü toplantının ardından yeni asgari ücret belli olacak.

Üçüncü toplantıda TÜİK bir işçinin ihtiyaç duyduğu asgari geçim tutarını açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.

Şayet TÜİK’in verdiği rakamlara göre bir zam yapılırsa maaşlar yüzde 20 artmış olacak. zam oranları göz önünde bulundurulduğunda AGİ yani Asgari Geçim İndirimi'nin 220.73 liradan 264.87 liraya yükselmesi bekleniyor.

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