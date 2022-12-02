Asgari ücret ne kadar 2022? Yeni asgari ücret ne kadar? Ocakta asgari ücret ne kadar olacak 2023? Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari ücret zammı konusu yıl sonunun gelmesiyle birlikte gündemde geniş yer kaplıyor. Milyonlarca kişi yeni yılla birlikte asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Memur ve emeklilerin alacağı ücrette de etkili olacak asgari ücret zammı ile ilgili "Ocakta asgari ücret ne kadar olacak 2023" sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı toplantıların tarihleri ve yapılması beklenen zam oranı.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI NE ZAMAN?

Asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları için takvim belirlendi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantısını 7 Aralık , ikinci toplantıyı ise 14 Aralık'ta yapacak.

Gerçekleştirilecek üç toplantının ardından 2023 asgari ücret zammı belli olacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret zammının aralık ayının son haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.

OCAKTA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2023?

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında % 50 zam yapılan asgari ücrete Temmuz ayı içerisinde % 30 zam daha yapılmış böylelikle asgari ücretli geçtiğimiz yıl içerisinde % 80 oranında bir zam almıştı.

Asgari ücretle ilgili işçi veya işveren tarafı henüz rakam telaffuz etmedi. Fakat bu yıl sonunda 6 aylık enflasyon beklentisi 18-20 bandında olduğu hesaba katılırsa en az yüzde 30 zam yapılacağı öngörülüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, çalışanların enflasyona ezdirmeyeceklerini söyledi. Bu açıklama göz önünde bulundurulduğu zaman asgari ücrete yapılacak zam oranın % 40 ve % 50 bandında olabileceğine işaret ediyor.

Bu yıl ocak ayında yapılan yüzde 50 zamla 4 bin 253 liraya yükselen asgari ücret, temmuz ayında yapılan zamla net 5 bin 500 TL'ye ulaşmıştı.

Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak yeni ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda netleşecek.

TRT Haber'de katıldığı programda konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin en düşük 7 bin 785 lira olması gerektiğini söyledi.

"Bunun altında bir rakamı kabul etmemiz mümkün değil. Bu rakam kırmızı çizgi. Bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız" dedi.

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret: 2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanmıştı. Asgari ücret, yaklaşık yüzde 50 zamla brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlendi.

Asgari ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı. 2022 Ocak ayında tarihin en yüksek artışı yapıldı. Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın ardından1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi.

ZAM ORANLARINA GÖRE ASGARİ ÜCRET HESAPLAMASI

Asgari ücret zammının ne olacağına ilişkin çeşitli tahminler yürütülse de henüz rakam netleşmedi. İşte örneklerle olası asgari ücret zam tablosu;

YÜZDE 30 ZAM

Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 30 zamla 7 bin 150 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 40 ZAM

Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 40 zamla 7 bin 700 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 50 ZAM

Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 50 zamla 8 bin 250 TL'ye yükselecek.

2023 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLUR?

Merkez Bankası yıl sonu beklenti anketine göre enflasyon tahmin edildiği gibi çıkar ise Memur ve memur emeklisinin Ocak 2023'te alacağı zam oranı yüzde 18-20 aralığında olacak.

En düşük memur maaşı 11 bin lira seviyelerine yükselmesi beklenirken en düşük memur emeklisi maaşının ise 7.300 lira seviyesine yükselmesi bekleniyor.