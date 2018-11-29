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Asgari ücret maratonunda ilk toplantı 6 Aralık’ta

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren 2019’da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 6 Aralık Perşembe günü ilk toplantısını gerçekleştirecek.

29 Kasım 2018 Perşembe 10:44
Asgari ücret maratonunda ilk toplantı 6 Aralık’ta

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 6 Aralık Perşembe günü ilk toplantısını gerçekleştirecek. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde başlayacak. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sunacak.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 10:44
  1. Asgari Ücret Tespit Komisyonu
  2. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  3. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk
  4. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş)
  5. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)

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