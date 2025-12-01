Asgari ücret maratonu öncesi Bakan Işıkhan’dan Türk-İş’e sürpriz teklif!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret maratonu öncesi Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Görüşmede asgari ücret tespit komisyonunun yapısına yönelik çalışma ele alındı. Görüşmede Atalay, komisyonun yapısında bir değişiklik olmazsa toplantılara katılmayacaklarını söyledi. Işıkhan ise asgari ücret tespit komisyonunun 5 işveren, 5 işçi ve hükümetin belirleyeceği 1 temsilciden oluşmasına dair öneriyi Atalay’a sundu.

Türk-İş Başkanlar Kurulu yarın saat 10’da toplanarak bu öneriyi değerlendirecek.

İŞTE ASGARİ ÜCRETTE SENARYOLAR...

Milyonların merakla beklediği asgari ücrette olası zam oranlarına göre rakamların nasıl şekilleneceği şimdiden merak ediliyor.

2026'dan itibaren geçerli olacak maaş için masada 26 bin liradan 30 bin liraya kadar rakamlar yer alıyor.

İşte masada konuşulan senaryolar: