Bozacı ile şıracı

Açık bir seçim rüşveti

Peş peşe olumlu gelişmeler! Türk ekonomisi uçuşa geçti

Yayın yönetmeni gitti hepsi kovuldu! Sözcü'de peş peşe personel kıyımı

İP'li isimden Merhum Yazıcıoğlu'na skandal sözler: İşte bunların milliyetçiliği bu kadar

Uzayda yeni dönem ASELSAN LUNA-1 yörüngede

Mumay’dan Kritik Analiz... Ankara’nın Mavi Vatan Hamlesi Somali’den Başlıyor

Ali Rıza Demircan Hoca başlığa açıklık getirdi! ‘Siyonist Amerika ve İsrail'in köpeği’

SIPRI'nın dünya savunma sanayisi şirketleri listesine hızlı giriş yaptık İlk 100 içinde 5 firma

24 market ürününde sevindiren haber: 'Verileri masada değil sahada hazırladık'
Ekonomi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Asgari ücret maratonu öncesi Bakan Işıkhan’dan Türk-İş’e sürpriz teklif!

Asgari ücret için geri sayımda sona yaklaşılırken kritik bir gelişme yaşandı. Çalışma Bakanı Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Atalay ile görüşerek sürpriz bir teklif iletti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret maratonu öncesi Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Görüşmede asgari ücret tespit komisyonunun yapısına yönelik çalışma ele alındı. Görüşmede Atalay, komisyonun yapısında bir değişiklik olmazsa toplantılara katılmayacaklarını söyledi. Işıkhan ise asgari ücret tespit komisyonunun 5 işveren, 5 işçi ve hükümetin belirleyeceği 1 temsilciden oluşmasına dair öneriyi Atalay’a sundu.

Türk-İş Başkanlar Kurulu yarın saat 10’da toplanarak bu öneriyi değerlendirecek.

İŞTE ASGARİ ÜCRETTE SENARYOLAR...

Milyonların merakla beklediği asgari ücrette olası zam oranlarına göre rakamların nasıl şekilleneceği şimdiden merak ediliyor.

2026'dan itibaren geçerli olacak maaş için masada 26 bin liradan 30 bin liraya kadar rakamlar yer alıyor. 

İşte masada konuşulan senaryolar:

 

Yorumlar

2525

Çoçuk mu kandırıyorsun.iş adamına çalışıuorsun.zengini zengin fakiri fakir ettiniz.açlıktan vatandsş çoluk çoçuğunu sıkağa attıyor

Paradise

Asgari ücreti asgari ücretin onlarca katı geliri olanlar belirlememeli. Kirada olup ev geçindiren, hanımı çalışmayan, çocukları okuyan işçi kardeşlerimiz belirlemeli. Hakkaniyet budur..
