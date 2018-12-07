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Asgarî ücret maratonu başladı

7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısı dün yapıldı.

07 Aralık 2018 Cuma 15:10
Asgarî ücret maratonu başladı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2019’da geçerli olacak asgari ücreti belirleme kapsamındaki ilk toplantısı dün yapıldı. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türk-İş heyetinin başkanlığını Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK heyetinin başkanlığını ise Genel Sekreter Akansel Koç yaptı. 5 kişilik Türk-İş heyetinde Yalova Üniversitesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan evli ve 2 çocuk annesi Gülden Görmez de yer aldı.

Asgari ücretin çalışma barışına olumlu katkıda bulunacak, ülkenin koşullarına, işçilerin ve iş verenlerin taleplerine uygun bir seviyede tespit edilmesini temenni ettiğini belirten Bakan Selçuk, “Komisyon boyunca çalışanlarımızın, işverenlerimizin, tüm sosyal taraflarımızın ve devletimizin hassasiyetlerinin gözetileceğine canı gönülde inanıyorum. Bu çalışmalar sonunda bir araya geleceğimiz son toplantımızda tüm kesimlerin uzlaştığı ve memnun olduğu bir rakamı açıklayacağımızı da umuyorum” dedi.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise, “Öncelikle gözetilmesi gereken, çalışanların geçim şartlarıdır, asgari ücretli işçinin, ailesiyle karşı karşıya kaldığı ekonomik ve mali şartları iyileştirecek düzenlemeler için adım atılmasıdır, şimdiye kadar asgari ücret belirlemelerinde sürdürülen kısır döngüyü kıracak bir yaklaşımın gösterilmesidir” diye konuştu.

"Destekler sürsün"

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, çalışma barışının güçlü ekonominin en önemli belirleyicilerinden olduğunu dile getirdi. Koç, işveren tarafının taleplerini şöyle sıraladı: “İşverenler olarak asgari ücret görüşmelerinde hedef yatırımlar, rekabet gücü, verimlilik, işsizlik ve en önemlisi enflasyonla mücadele hedeflerinin dikkate alınmasını, asgari ücret desteğinin arttırılarak devam ettirilmesini, geçtiğimiz yıl da beyan ettiğimiz yüzde 2 olan işsizlik sigortası işveren payının 2019 yılı için alınmamasını, SGK işveren desteğinin yüzde 5’ten yüzde 6’ya çıkartılmasını, toplu iş sözleşmesi imzalanan iş yerlerinde bunun yüzde 7 olarak uygulanmasını, ücretlerde vergi dilimleri ve kesinti oranlarının tekrar gözden geçirilmesini bekliyor ve talep ediyoruz.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 15:10
  1. Yalova Üniversitesi
  2. Gülden Görmez
  3. Nazmi Irgat
  4. TİSK
  5. Akansel Koç
  6. Türk-İş
  7. Asgari Ücret Tespit Komisyonu
  8. Aile
  9. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  10. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

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