Asgari ücret maaşı alanlar AGİ yerine bir ücret alacak mı? AGİ kesintisi ne kadar?

Asgari ücret 2022 yılında yüzde 50.54 oranında zamlanarak net 4 bin 253'ye çıktı. 2022 yılı asgari ücret brüt 5 bin 4 TL, işverene maliyeti ise 5 bin 879 TL oldu. Zamlı asgari ücret 1 Ocak 2022 itibariyle geçerli olacak. Peki AGİ var mı, AGİ veriliyor mu? Asgari ücretin üzerinde maaş alanların durumu ne olacak? Kimler AGİ ödemesi alacak? AGİ'nin kaldırılması maaşların düşmesine neden olacak mı? Çalışanların AGİ ile ilgili merak ettiği sorular yanıtını buldu.

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) aslında bir vergi iadesi olarak uygulanıyordu. Yani devlet alacağı gelir vergisinin bir kısmını çalışanın eş ve medeni durumuna göre geri iade ediyordu. Burada 2022 yılı için en yüksek AGİ üç çocuklu eşi çalışmayan birisi için 638 lira olacaktı. Bu durumda bunun tamamı iade edilecekti. Ancak asgari ücretten vergiler kaldırıldı. Dolayısıyla ortada bir vergi olmadığı için iadesi de olmayacak. Yani AGİ kaldırılmış oldu. Yüksek maaş alanlar açısından da aynı şey geçerli. Maaş ne olursa olsun AGİ asgari ücretten hesaplandığı için vergi kalktığından onlar da AGİ almayacak. Şimdi bakıldığında aslında AGİ kalkmış olsa da maaşların tamamında üç çocuklu ve eşi çalışmayan yani en yüksek AGİ miktarınca vergiden vazgeçilmiş durumda.

AGİ yerine para verilecek mi?

AGİ düzenlemesi ve yeni maaş hesapları ile ilgili merak edilenleri Yeni Asır'dan Faruk Erdem yazdı. İşte tüm çalışanları ilgilendiren o yazı... Milyonlarca çalışan için vergi istisnası ile hesaplanan maaşlar bugünden itibaren hesaplara yatacak, asgari ücretliler 676 lirayı bulan vergiden istisna sayılacak. Diğer çalışanlar ise 638 lira daha az vergi ödeyecek. Ocak maaşını bu günden itibaren alacak olan çalışanlar vergi ödememiş olacak. Asgari ücretliler 676 liralık gider ve damga vergisinin tamamını ödemezken daha yüksek maaş alanlar açısından bakıldığında ise 638 liralık gelir vergisinden vazgeçilmiş olacak. Bu konuda akıllara takılan sorulardan bazılarının cevapları şöyle:

Vergi kesintisi kimde olmayacak?

Kimler vergi ödemeyecek? Asgari ücret ile çalışanlar hiç vergi ödemeyecek. Böylece asgari ücretle çalışan bir işçinin 676 lirayı bulan bir vergi avantajı ortaya çıkacak. Vergi istisnası olmasaydı net asgari ücret 3.952 liraya düşecekti.

Asgari ücret üzerinde maaş alanlara AGİ yerine ücret ödenecek mi?

Asgari ücretin üzerinde maaş alanlar için de gelirlerindeki asgari ücret kadar kısım vergiden istisna tutulacak. Bu çalışanlar için de en az 638 liralık gelir vergisinden vazgeçilecek. Kalan bölüm için gelir ve damga vergisi hesaplanacak.