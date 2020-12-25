Asgari ücret maaş sigorta primi ne kadar yatar? 2021 SGK prim tutarı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 22 Aralık'ta 3. toplantısını gerçekleştirdi. Türk-İş başkanlığında online yapılan toplantının ardından TÜİK 2021 asgari ücret kararını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2 bin 792 liralık yeni asgari ücret hesabını komisyona sundu. TÜİK'in asgari ücret hesaplamasında geçen yıla göre değişim oranı yüzde 20 oldu. Peki Asgari ücrette Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in teklifi kabul edilirse Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen AGİ ne kadar olacak? İşte Asgari ücret maaş sigorta primi ne kadar yatar?

Asgari ücret ne kadar?

2021 enflasyon tahminini yüzde 8 olarak öngören OVP, asgari ücret 2021 tahmini için, yüzde 8 oranında artırılırsa brüt asgari ücret 3.178 TL, net asgari ücret 2.510 TL olur yorumu yaptı. 2021 enflasyon tahmini için yüzde 9.4 oranını belirten Merkez Bankası'na göre 2021 asgari ücret tahmini, yüzde 9.4 oranında artış olursa brüt asgari ücret 3 bin 220 TL, net asgari ücret 2 bin 542 TL olacak.

2020 enflasyon tahmini için son raporunda yüzde 12.1 oranını belirten Merkez Bankası'na göre 2021 asgari ücret tahmini, bu oranda artış olursa eğer brüt asgari ücret 3.299 TL, net asgari ücret 2605 TL olması bekleniyor.Merkez Bankası’nın 2021 yılı enflasyon hedefine 3 puan refah payı eklenerek yüzde 12.4 oranında artış yapılması durumunda o zaman asgari ücret 2021 yılında brüt asgari ücret 3.308 TL, net asgari ücret 2.612 TL olur. Asgari ücret 2021 zamlı fiyatı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 26 Aralık’ta açıklanması bekleniyor. Asgari ücret zammıyla birlikte asgari ücret maaş sigorta primi de artmış olacak. 2021 asgari ücret belli olmasıyla birlikte SGK sigorta prim tutarı belli olmuş olacak. İşte 2020 asgari ücret, AGİ ve asgari ücret sigorta ve vergi kesintileri: