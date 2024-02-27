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Ekonomi Asgari ücret kulisi: Haziran ayında yeniden görüşülecek!
Ekonomi

Asgari ücret kulisi: Haziran ayında yeniden görüşülecek!

Yeniakit Publisher
2024-02-27 17:10:00 -
Asgari ücret kulisi: Haziran ayında yeniden görüşülecek!

Türkiye'de yüksek enflasyon başta asgari ücretliler olmak üzere sabit gelirlileri zorlamaya devam ediyor. Ekonomist Şeref Oğuz "Haziran ayında asgari ücret yeniden görüşülecek. Aksi takdirde çalışma barışı sağlanamaz." kulisini paylaştı.

Türkiye'de yüksek enflasyon başta asgari ücretliler olmak üzere sabit gelirlileri zorlamaya devam ediyor. Ekonomist Şeref Oğuz "Haziran ayında asgari ücret yeniden görüşülecek. Aksi takdirde çalışma barışı sağlanamaz." kulisini paylaştı.

Ekonomist Dr. Şeref Oğuz, paylaştığı kulis bilgisinde aralarında TÜSİAD'ın da olduğu birçok işveren temsilcisinin asgari ücretin yılda iki kez yükseltilmesine sıcak baktığını ifade ederek, "Mayıs ayında enflasyon zirveye çıkacak. Haziran ayında asgari ücret yeniden görüşülecek. Aksi takdirde çalışma barışı sağlanamaz. Ayrıca bölgesel asgari ücret de değerlendiriliyor" dedi.

Ekonomist Dr. Şeref Oğuz, asgari ücretle ilgili Ankara kulisleri ile işçi ve işveren sendikalarından aldığı bomba kulis bilgilerini paylaştı.

Ekonomim.com'da yer alan habere göre, Oğuz, Merkez Bankası'nın enflasyonun mayıs ayında zirveye ulaşacağını birçok raporunda açıkça belirttiğine dikkat çekerek, haziran ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden toplanacağını ifade etti.

Oğuz, özellikle işverenleri mevcut asgari ücretle İstanbul gibi büyükşehirlerde çalıştıracak personel bulamadığına değinerek, artış talebine bu kesimin de sıcak baktığını aktardı. Bölgesel asgari ücretin de değerlendirileceğine değinen Şeref Oğuz, şunları söyledi:
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"Asgari ücrete yeniden artış yapılıp yapılmayacağı en çok merak edilen konuların başında geliyor. Evet asgari ücrette yeni bir düzenleme gelecek. Çünkü mayıs ayında enflasyon yüzde 75'i aştığı zaman çalışma barışının bozulmaması için asgari ücretin yeniden düzenlenmesi için hem talep var hem de beklentisi var.

"Komisyonun boş sandalyesinde enflasyon oturuyor"

Her ne kadar Cumhurbaşkanı yılbaşında asgari ücretin artık yılda bir kere açıklanacağını söylese bile bunun kararını kamu ya da Cumhurbaşkanı değil, enflasyonun kendisi verecek. Zira Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, kamu, işveren ve işçinin yanısıra bir tane daha sandalye var orada. O sandalyede birisi oturuyor, gizli birisi. O sandalyede enflasyon oturuyor. Ve diyor ki; 'Çalışanın cebine ne koyarsan ben onu oradan almakla mükellefim'...

"Bu yıl içinde bir kez daha artacak"

2021 enflasyon da birden atağa geçince asgari ücretin yılda iki kez artırılması talebi sendikalardan değil TÜSİAD'dan geldi. Aynı şekilde gerek işverenler, gerek konuştuğum kamu görevlileri ve çalışanların beklentileri asgari ücretin enflasyona bağlı olarak bu yıl içinde bir kez daha artırılması yönünde.

Bölgesel asgari ücret masada olacak

Bunun dışında bölgesel asgari ücret olabilir mi bu da tartışılıyor. Örneğin Bingöl'deki asgari ücretle İstanbul'daki asgari ücret aynı mı olmalı, bölgesel asgari ücret uygulanır mı? değerlendirmesinin yaşanacağı seçim sonrası bir haziran ayı bizi bekliyor olacak."

"Şimşek, şiddetle karşı çıkıyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in asgari ücrete ikinci kez zam yapılmasına kökten karşı olduğunu aktaran Dr. Şeref Oğuz, Orta Vadeli Program'da asgari ücretin yılda iki kez düzenlenmesinin karşılığı olmadığına da işaret ederek, "Ancak dediğim gibi çalışma barışının bozulmaması ve endüstrinin istihdam kaybından dolayı bunu yapacaklar" dedi.

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