Asgari ücret için tarih veren Bakan Işıkhan’dan ev hanımlarına müjde! Mutlaka yerine getirilecektir

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri aralık ayında başlayacak diyen Işıkhan hiç çalışmamış ev hanımlarına da müjdeyi verdi.

EV KADINLARINA EMEKLİLİK HAKKI

Bakan, “Çalışmayan kadınlara yönelik bir çalışma, Orta Vadeli Planda ele alacağımız konular arasında. Sayın Cumhurbaşkanımızın hiç bir sözü sözü havada kalmayacak, mutlaka yerine getireceğiz.” İfadelerini kullandı.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE VERİLECEK 5 BİN LİRA

Meclis’te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız. Daha önce kapsam dışı kalan yaklaşık 4 milyon 689 bin emeklimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak.