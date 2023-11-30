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Ekonomi Asgari ücret için tarih veren Bakan Işıkhan’dan ev hanımlarına müjde! Mutlaka yerine getirilecektir
Ekonomi

Asgari ücret için tarih veren Bakan Işıkhan’dan ev hanımlarına müjde! Mutlaka yerine getirilecektir

Yeniakit Publisher
2023-11-30 11:59:00 -
Asgari ücret için tarih veren Bakan Işıkhan’dan ev hanımlarına müjde! Mutlaka yerine getirilecektir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Vietnam heyeti ile yapılan görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri aralık ayında başlayacak diyen Işıkhan hiç çalışmamış ev hanımlarına da müjdeyi verdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri aralık ayında başlayacak diyen Işıkhan hiç çalışmamış ev hanımlarına da müjdeyi verdi.

EV KADINLARINA EMEKLİLİK HAKKI

Bakan, “Çalışmayan kadınlara yönelik bir çalışma, Orta Vadeli Planda ele alacağımız konular arasında. Sayın Cumhurbaşkanımızın hiç bir sözü sözü havada kalmayacak, mutlaka yerine getireceğiz.” İfadelerini kullandı.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE VERİLECEK 5 BİN LİRA

Meclis’te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız. Daha önce kapsam dışı kalan yaklaşık 4 milyon 689 bin emeklimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak.

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Yorumlar

Emekli memur.

Bu ülkeyi yönetenler biraz ferasetli olsa, husulü boş yere ihtiyacı olan olmayana para dağıtmaz, sağlam ve ahlaklı bir nesil için anne olacak nesil yetiştirilerek belli bir maaşa bağlanarak onera edilen anneler sokaklarda ipsiz sapsız insanların yanında çocuğundan ve eşinden ayrı çalıştırılacağına evde kutsal görevi olan annelik yapma fırsatı verilmesi daha doğru bir davranış olur, elvette ki kadınlarımızda ihtiyaç olan alanlarda çalışacak, ama anneler ekonomik olarak belli bir maaşa bağlanırsa emin olun çoğu seve seve evinde çocukları ile daha mutlu olacaklardır.
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