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Ekonomi Asgari ücret için istenen rakam 9 bin 500-10 bin lira arası! Rakam bakın nasıl yükselecek... Belli oldu
Ekonomi

Asgari ücret için istenen rakam 9 bin 500-10 bin lira arası! Rakam bakın nasıl yükselecek... Belli oldu

Asgari ücreti belirlemek için yapılacak olan toplantılara az bir süre kaldı. Çalışanların beklentisi 9 bin lira ve üzeri rakam... Komisyon öncesinde anket çalışmalarına başlanıldı. Yeni asgari ücretin refah payıyla yükselmesi ve çalışanları enflasyondan koruması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 08:32:00 -
Asgari ücret için istenen rakam 9 bin 500-10 bin lira arası! Rakam bakın nasıl yükselecek... Belli oldu

Aralık ayında toplanacak komisyon öncesinde hükümet işçi-işveren temelinde anket çalışmasını başlattığı 2023 yılı asgari ücretinde artış beklentileri yüksek.

Edinilen bilgilere göre, yeni rakam çalışanları enflasyona karşı koruyacak ve ilave refah payını da içerecek şekilde belirlenecek.

2021 Aralık ayında ve 2022 Haziran ayında asgari ücrete iki kez zam yapılmıştı. 2022 yılı Aralık ayında ise hükümet, işveren-işçi örgütleri TİSK ve Türk-İş ile 2023 uygulanacak yeni tutar için toplanacak.

Anket çalışmaları dosyada

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık başındaki randevu öncesinde ilk hazırlıklara başladı. Bakanlık, 81 ilde yaptığı anket çalışmaları ile işçi ve işverenlere yeni tutarın ne olması konusunda nabız tutarken, masaya bu istekleri içeren dosya ile oturacak. Öte yandan kulislerde konuşulanlara göre, komisyon öncesinde de taraflar arasında diyalog yaşanıyor. Asgari ücret taraflarının ara ara görüştüğü, çeşitli istişareler yaptığı belirtiliyor.

Zamlı maaşlar Şubat'ta

Asgari ücrette yaşanacak artışın enflasyonun üzerinde bir artış olacağı öngörülürken, artışın yüzdesi konusunda ise kulislerde değişik rakamlar konuşuluyor. Çıtanın işçi ve işveren arasında yaşanacak pazarlık ile ve hükümetin geçmiş dönemde olduğu gibi vergi feragatlarıyla yükseğe taşınabileceği de iddia ediliyor. Öte yandan asgari ücrette refah payının da belirlenecek ücrete yansıyacağı belirtiliyor. Yıllık enflasyonun üzerinde bir artışın yaşanıp işçinin enflasyonun üstünde bir zam oranı ile şubat ayında maaşını alması hedefleniyor.

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