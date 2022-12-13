Asgari ücret için bomba kulis geldi: Hükümet bu rakamla masaya oturacak

Asgari ücrette zam pazarlığı sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantı 14 Aralık'ta gerçekleştirilecek ve masada ilk rakamların telaffuz edilmesi bekleniyor. Asgari ücret zammıyla ilgili yeni iddiaya göre ise, hükümet kanadının 8 bin TL üzerinde bir teklifle masaya oturması bekleniyor.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücret zammı için pazarlık sürüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, 7 Aralık'ta ilk toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 14 Aralık'ta gerçekleştirecek.

İkinci toplantıda pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan temel ekonomik veriler masaya yatırılacak. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacağı toplantıda, tarafların ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.

TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Kasım ayında yapılan asgari ücret anketinde ortalama beklentinin 8 bin TL’nin üzerinde olduğunu açıklamıştı.

Yüzde 40'lık zam cepte

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz' açıklamasına dikkat çeken uzmanlar ise enflasyon hesabına göre yüzde 40'lık zammın cepte olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar 10 bin TL gibi rakamların gerçekçi rakamlar olmadığının altını ısrarla çizerken en yüksek olarak yüzde asgari ücrete yüzde 50 zam bekliyor. Bu hesaplara göre asgari ücret yüzde 40 zamlanırsa 7700 TL, yüzde 45’lik 7945 TL ve yüzde 50 zamlanırsa 8250 TL olacak.

Tüm veriler 8 bini işaret ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret zammı için verdiği mesajlar, işçi kesiminin beklentisi, Bakanlığın kamuoyu anketinden çıkan rakam ve enflasyon oranları gibi asgari ücret zammını belirlemedeki kritik verilerin çoğu ortalama olarak 8 bin TL'yi işaret ediyor. Ekonomi gazetesinden Mehmet Kaya'nın haberine göre ise hükümet Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda masaya 8 bin TL'nin üzerinde bir teklifle oturacak.