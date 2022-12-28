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Medya Asgari ücret için "20 bin TL" çıkışı! Duyan, kulaklarına inanamadı
Medya

Asgari ücret için "20 bin TL" çıkışı! Duyan, kulaklarına inanamadı

2020 yılında hayatını kaybeden Haydar Baş'ın yayın organı Yeni Mesaj gazetesinde uçuk bir talep dile getirildi. Yeni Mesaj'ın sırtında yumurta küfesi olmadığı için bol keseden sallayan yazarı Hacı Gaydan, asgari ücretin 20 bin TL olması gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 10:34:00 -
Asgari ücret için "20 bin TL" çıkışı! Duyan, kulaklarına inanamadı

 

2020 yılında hayatını kaybeden Haydar Baş'ın yayın organı Yeni Mesaj gazetesinde uçuk bir talep dile getirildi. Yeni Mesaj'ın sırtında yumurta küfesi olmadığı için bol keseden sallayan yazarı Hacı Gaydan, asgari ücretin 20 bin TL olması gerektiğini belirtti.

Gaydan, ayakları yere basmayan yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Asgari ücretin olması ve açıklanması gereken rakam, 20 bin TL olmalıdır.

Bugünkü iktidar ve muhalefetin ne böyle bir hayali ve ne de böyle bir modeli söz konusu değildir.

Bilindiği üzere bu konuda değil Türkiye'de, dünyada en dikkat çekici ekonomi tezine sahip olan sadece Bağımsız Türkiye Partisi var.

Genel başkanları Hüseyin Baş ise, zaman zaman bu tezden hareketle çok dikkat çekici açıklamalarda bulunuyor. (...)"

 

 

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Yorumlar

Kor GENERAL

Bunun babasıda aynıydı Babası ne ki oğlu o olsun

hatırla

Oldu olacak 150.000 TL yapında 2 ayda bir araba 4 ayda bir ev alalım olsun bitsin ama hiç kimse de ekmek 5.000 tl (beş bin Türk lirası) olması ihtimalini ortaya dökmüyor iktidara gelemiyeceklerinden adları gibi emin olduklarından atıyorlar bir kaç salak oy verir belki diye
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