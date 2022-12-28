Asgari ücret için "20 bin TL" çıkışı! Duyan, kulaklarına inanamadı

2020 yılında hayatını kaybeden Haydar Baş'ın yayın organı Yeni Mesaj gazetesinde uçuk bir talep dile getirildi. Yeni Mesaj'ın sırtında yumurta küfesi olmadığı için bol keseden sallayan yazarı Hacı Gaydan, asgari ücretin 20 bin TL olması gerektiğini belirtti.

Gaydan, ayakları yere basmayan yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Asgari ücretin olması ve açıklanması gereken rakam, 20 bin TL olmalıdır.

Bugünkü iktidar ve muhalefetin ne böyle bir hayali ve ne de böyle bir modeli söz konusu değildir.

Bilindiği üzere bu konuda değil Türkiye'de, dünyada en dikkat çekici ekonomi tezine sahip olan sadece Bağımsız Türkiye Partisi var.

Genel başkanları Hüseyin Baş ise, zaman zaman bu tezden hareketle çok dikkat çekici açıklamalarda bulunuyor. (...)"