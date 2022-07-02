Asgari ücret günlük rapor parası ne kadar? 2022 asgari ücret rapor parası hesaplama:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını ve net olarak 5 bin 500 liraya yükseldiğini duyurdu. Buna göre, asgari ücret aylık brüt 6 bin 471 lira, net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanacak.

Asgari ücretin SGK primi (işçi payı yüzde 14) 905 lira 94 kuruş, işsizlik sigortası primi (işçi payı yüzde 1) 64 lira 71 kuruş, SGK primi (işveren payı yüzde 15,5) 1003 lira 1 kuruş, işsizlik sigortası primi (işveren payı yüzde 2) 129 lira 42 kuruş olarak hesaplandı. Asgari ücretle çalışan bir işçinin işverene maliyeti ise 5 puan prim teşvikiyle 7 bin 603 lira 43 kuruş oldu. Asgari ücrete yapılan artış sonrası asgari ücretli çalışanın günlük rapor parası da belli oldu.

Asgari ücret hastane rapor parası ne kadar?

Zamlı temmuz rapor ücreti ne kadar, kaç lira oldu? Asgari ücretliler 2022 yılı için ayakta tedavide günlük 144,5 lira, yatarak tedavide de 108,42 lira günlük rapor parası alacak. Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı en düşük 2 bin 561 lira, en yüksek de 5 bin 123 lira olarak ödenecek. Ocak 2022 yılı itibarıyla, ayakta tedavilerde 166 lira 80 TL kuruş, yatarak tedavilerde günlük 83 lira 40 kuruş olduğunu açıklamıştı.

Rapor parası nasıl hesaplanır?

Rapor parası hesaplama nasıl yapılır? İş kazası ve meslek hastalığı geçirenlere, istirahatli oldukları tüm günler için, analık durumunda da istirahatli olunan tüm günler için ve hastalık durumunda ise istirahatli olunan 3. Günden itibaren rapor parası ödenmektedir. Herkes için belirlenmiş sabit bir rakam bulunmamaktadır. Her bir sigortalı için ödenecek rakam farklılık göstermektedir.

Sigortalının iş göremez hale geldiği yani rapor aldığı tarihten önceki son 3 aylık prime esas kazançları toplanmakta ve yine bu dönemdeki prim ödeme gün sayısına bölünmektedir. Çıkan rakam günlük kazancı vermektedir.

İşte sigortalı raporlu olduğu günlerde; eğer yatarak tedavi olmuşsa bu rakamın yarısını ve ayakta tedavi görmüşse 2/3’ünü rapor parası olarak alacaktır.