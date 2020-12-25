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Ekonomi Asgari ücret günlük ne kadar? 2021 asgari ücret kaç para?
Ekonomi

Asgari ücret günlük ne kadar? 2021 asgari ücret kaç para?

2021 asgari ücret ne kadar? Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısının ardından açıklanıyor. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret ile AGİ yeni yılda zamlanacak. 2021 asgari ücret tablosu AGİ dahil maaşlarda artış söz konusu olacak. Asgari ücret zam ile birlikte AGİ hariç asgari ücret 2021 de ortaya çıkmış olacak. 2021 asgari ücret zammı ile asgari ücret günlük net fiyat da belli olmuş olacak. Peki asgari ücret günlük ne kadar? 2021 asgari ücret günlük ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2020-12-25 15:51:00 - 2020-12-25 16:04:29
Asgari ücret günlük ne kadar? 2021 asgari ücret kaç para?

Asgari ücret günlük fiyatı. Asgari ücret en düşük maaşı ifade etmektedir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek olan asgari ücret milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor. Zira açıklanan asgari ücret, çalışanın alabileceği en düşük maaştır. Bunun için asgari ücretin altında maaş ödenmesi kanunen yasaktır. 

Asgari ücret kaç lira? Asgari ücretin altında maaş verilmesi işçi için haklı fesih nedeni sayılmaktadır. Vergi diliminden dolayı asgari ücretin düşmesi nedeniyle fark Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de alır. AGİ ücretini devlet işverene işçisine vermesi için verir. Yani AGİ işçinin en temel hakkıdır.

2021 Asgari Ücret Tespit Komisyonunda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) asgari ücrete ilişkin önerisine sundu. Buna göre, TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak verilmesi gerektiğini ifade etti. Asgari ücret TÜİK’in açıkladığı rakam yani 2 bin 700 TL olursa 2021 yılı asgari ücret günlük 90 TL olacak.

Asgari ücret kaç para? Asgari ücret 2020 yılı yılı için net 2 bin 324,70 TL olmuştu.

Asgari Ücret 2020 Brüt (Aylık): 2.943,00 TL

Asgari Ücret 2020 Net: 2.324,70 TL

Asgari Ücret 2020 Brüt (Günlük):  98,10 TL

Asgari ücret günlük çalışma saati hesaplama

Asgari ücretli ve diğer ücretliler için haftalık çalışma saati en fazla 45 saattir. Haftanın 6 günü çalıştığı varsayımıyla bir asgari ücretli haftada 7,5 saattir. Haftada bir gün ücretli yasal izinli olduğu için 26 günlük süre zarfında (26 x 7,5) 195 saatin üzerinde çalışılması halinde işçinin mesai ücreti isteme hakkı mevcuttur.

Asgari ücret belli oldu mu? 2021 asgari ücret net brüt ne kadar? AGİ ne kadar oldu?
Asgari ücret belli oldu mu? 2021 asgari ücret net brüt ne kadar? AGİ ne kadar oldu?

Ekonomi

Asgari ücret belli oldu mu? 2021 asgari ücret net brüt ne kadar? AGİ ne kadar oldu?

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