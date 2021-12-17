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Siyaset Asgari ücret dengesini bozan Fehmi Koru'dan bir tuhaf erken seçim çıkışı! Tarih verdi
Siyaset

Asgari ücret dengesini bozan Fehmi Koru'dan bir tuhaf erken seçim çıkışı! Tarih verdi

Asgari ücrete yapılan tarihi zam ayarlarını bozan yazar Fehmi Koru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret ve bazı vaatlerden sonra ülkeyi nisan veya mayıs gibi erken seçime götüreceğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 11:21:00 - 2021-12-17 11:22:17
Asgari ücret dengesini bozan Fehmi Koru'dan bir tuhaf erken seçim çıkışı! Tarih verdi

Asgari ücretteki rekor artışa ilişkin Abdullah Gül'e yakınlığı ile bilinen yazar Fehmi Koru'dan ilgi. bir değerlendirme geldi.

Koru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücreti 4 bin 250 TL olarak açıklamasının üzerinden EYT ve 3600 ek gösterge gibi birtakım konularda da açıklama yaparak ülkeyi erken seçime götüreceğini iddia etti.

Asgari ücrete yüzde 50 zammın muhalefeti boşa düşürdüğünü belirten Koru, iktidarın yeni müjdelerle gülen yüzlerin sayısını daha da artıracağı görüşünde.

“Ekonomide yaşanan sıkıntılar bu denli belirgin iken nasıl oldu da hükümet birdenbire cömertleşiverdi?” sorusunun sorulduğunu yazan Koru, ikramların seçimin tarihinin erkene alınacağının habercisi olarak görüldüğünü yazdı.

Cumhur İttifakı ortaklarının seçimlerin zamanında yapılacağı söylemini hatırlatan yazar, erken seçimin kaçınılmazlığını aylardan beri savunduğunu belirterek yazısına şu ifadeleri kullandı:

"Yaza bile varmadan"

"Sözlerinden geri adım anlamına gelecek bir sapma olursa yine de kimse şaşırmayacaktır. İlk kez yaşanmayacağı için olduğu kadar, şartlar da bunu zorladığı için…

“Hadi gelin, seçime gidelim, kozlarımızı sandıkta paylaşalım, kararı vatandaşlar versin” meydan okumasına muhalefet “Hayır” diyebilir mi?

Sanmıyorum. Öyle bir meydan okumadan iki ay sonra sandık başına gidilebilir. Yani? Yaza bile varmadan. Nisan veya Mayıs gibi. Böyle bir gelişmeyi ikramların muhataplarında meydana getireceği sevincin derecesi belirleyecektir. Aşırı bir sevinç ülkeyi seçimle karşılaştıracak bir dönemecin başlangıcı olabilir."

Şartların ileride daha da ağırlaşabileceği için, zamanında seçimin iktidar cephesine siyaseten ciddi bir yenilgiye mal olabileceğini yazan Koru, "Buna karşılık, meydan okuyarak ve muhalefeti zorlayarak alınacak bir erken seçim kararı, iktidar cephesine, sınırlı da kalsa, hayat öpücüğü yerine geçebilir." ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

Abdullah

reis 300 beşyüz zam yapacak diyen adamlar.afalladilar şasştilar şimdide bunu uydurdular.bunlar şer ittifakı bunlar gibi hainleri söküp atmak lazım.
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Rıza

Milletin aklı ile dalga geçmeyin. Artık yorulduk şu algılardan da vazgeçin. Katılırsın katılmazsın Fehmi düşüncesini yazmış. Askeri ücret ne işe yarar ki zaten bütün çalışanlar askeri ücrette eşitlendi.
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