Asgari ücret belli oldu mu 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Son dakika asgari ücret haberleri

2022 asgari ücret ne kadar olacak? soruları asgari ücret çalışanının yanında asgari ücret zam oranı kadar maaşlarına zam alacak 65 yaş aylığı alan dul ve yetim maaşı alan ve isteğe bağlı sigorta ödeyen vatandaşlar tarafından merak edilirken, AK Parti’dne son dakika asgari ücret açıklaması gelmeye devam ediyor. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri yakında başlıyor. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmelerine sayılı günler kala iktidar partisinden bir açıklama geldi.

AK Parti'den 2022 asgari ücret açıklaması

TV100'de Pınar Işık Ardor’un sunduğu Pazar Siyaseti programına konuk olan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Salgının bütün sosyal ve ekonomik sıkıntılarını bertaraf edecek yeni müjdelerimiz olacak. Asgari ücret düzenlemesi için bir rakam belirtemem. Birçok çalışma gerektiren bir konu bu. Alım gücü kuvvetlenecek. Vatandaşımızın yüzünü güldürecek bir rakam olacak" dedi. Özkan, devamında "Salgının ekonomik etkilerini sıfırlayacak, salgın öncesi dönemdeki ekonomik ortamı inşaa edecek, vatandaşlarımızın ekonomik sıkıntılarını gidecek bir rakam olacak" ifadelerini kullandı.

2022 asgari ücret ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz." dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumunda, salona girdiği sırada komisyon üyesi milletvekillerinin asgari ücretle ilgili çağrılarının çok değerli olduğunu söyledi. Bakan Bilgin şunları söyledi "Asgari ücretle ilgili hepimizin yaptığı hesaplar, bizim de yaptığımız değerlendirmeler var. Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bunun için Türkiye çapında bir araştırma yaptırıyorum. Yaklaşık 2 bin 500 muhtelif sektörlerde çalışan, farklı düzeylerde yani küçük, orta ve büyük işletmelerde çalışan işçileri, işverenleri, profesyonel yöneticileri bir de konuyla doğrudan doğruya alakası olmayan esnaf gibi başka mesleklerden insanları kapsayan bir araştırmayla toplumun beklentilerini, temennilerini ve mümkün olabileni ortaya koymaya çalışan bir araştırma yapıyoruz. Bu sadece bir anket çalışması değil. Daha derinlemesine bir çalışmayla bunu ortaya koyacağız. Bu bizim için kamuoyu beklentisini, algısını gösterme şeklinde bir çalışma olacak. İşçilerimizi koruyan, asgari ücret meselesini Türkiye'nin gündeminden çıkaracak bazı düzenlemelerle bir rahatlama sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim." AK Parti'nin açıklamalarına göre 2022 asgari ücretin 3500 TL'den az olmayacağı tahmin edilmekte. Asgari ücretten alınan vergilerin de kalkabileceği yine iddialar arasında.

2022 asgari ücret ne zaman belli olacak?

2022 yılı asgari ücret zammı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılacak son toplantı sonrası aralık ayının son haftasında belirlenecek. 2022 asgari ücret yeni zammı 1 Ocak 31 Aralık 2022 tarihleri arasında uygulanacak.

Asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret 2021 ne kadar?AGİ de merak edilen ücretlerden biri. Buna göre 2021 yılında alınabilecek en düşük AGİ 268,31 lira oldu. 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, yapılan yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı.

Asgari ücret AGİ fiyatları

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL