Asgari ücret belli oldu! İşsizlik maaşı kaç liraya yüseldi 65 yaş aylığına kaç lira zam geldi

Asgari ücret 2021 yılı için net 2 bin 825 lira, brüt olarak ise brüt 3 bin 577 lira olarak açıklandı... Yaklaşık yüzde 21'lik zammı beğenen de var, az oldu diyen de... Asgari ücret çalışma hayatındaki pek çok konu için temel gösterge niteliğinde. Yani, asgari ücret artınca yalnızca asgari ücretlinin eline geçen net rakamda değil, çalışma hayatındaki pek çok noktada değişiklik oldu. 65 yaş aylığı alanlar, gelir testi yaptıracaklar, borçlanma yapacaklar, işsizlik maaşı alacaklar bile asgari ücretteki değişimden etkilendiler. Prof. Dr. Cem Kılıç, yeni asgari ücretin neleri değiştireceğini açıkladı.

Asgari ücret 2016 yılına kadar yılda bir kez ancak altışar aylık dönemler için belirleniyordu. 2016 yılından itibaren ise asgari ücret yıllık olarak belirlenmeye başlandı. 2021 yılı için de asgari ücret yıllık olarak belirlendi. Yani temmuz ayında asgari ücret artmayacak.

Eski adıyla Bağ Kur, yeni adıyla 4/b’liler her ay SGK’ya primlerini kendileri öderler. Bağ Kur’lunun ödeyeceği prim miktarı da gelirinden bağımsız olarak kendisi tarafından belirlenir. Bağ Kur’luların SGK’ya prim ödeyebileceği en alt sınır ise asgari ücrettir. Bu sebeple, asgari ücretin artışı ile birlikte Bağ Kur’luların SGK’ya ödeyeceği prim miktarı da artar.

2021 için SGK genelgesinin yayımlanması ile rakam net olarak belirlenecek. Ancak yaklaşık olarak 2021’de Bağ Kur’lunun en düşük SGK primi 1234.24 TL olacak. 5 puanlık indirim Bağ Kur’lular için de uygulandığı için primini düzenli ödeyen Bağ Kur’lunun ödeyeceği prim miktarı 1055.36 TL’ye düşecek.

En yüksek Bağ Kur primi ne kadar olacak?

En yüksek seviyeden prim ödemek isteyen Bağ Kur’lunun ödeyeceği prim miktarı ise 9256.78 TL olacak, primini düzenli ödeyen ve 5 puanlık indirimden faydalanan Bağ Kur’lu ise en yüksek 7915.22 TL prim ödeyebilecek.

Asgari ücret SGK borçlanma ödemelerini de artırdı

Asgari ücretin artması ile SGK’ya yapılacak borçlanmalar için ödenmesi gereken rakam da artıyor. Yurtdışı, doğum, askerlik gibi borçlanmalara konu prime esas kazanç sınırı asgari ücrete endeksli olduğu için asgari ücret artınca borçlanma bedelleri de artıyor.

Borçlanma için günlük ödenecek en az para ne kadar?

2021 yılında yurtdışı, doğum veya askerlik borçlanması yapacak bir kişinin SGK’ya bir günlük borçlanma için ödemesi gereken minimum rakam 38.16 TL olacak. En üst limitten borçlanmak isteyen bir kişinin ise ödeyeceği prim miktarı 286.2 TL olacak.

İşsizlik sigortası kaç lira oldu?

Asgari ücrete endeksli bir diğer husus işsizlik maaşının üst limiti. İşsizlik maaşının en yüksek tutarı asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’idir. Buna göre 2021 yılında işsizlik sigortasından en yüksek 2840.28 TL işsizlik parası ödenecek.