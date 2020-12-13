Asgari ücret AGİ ne kadar? Asgari ücret 2021 zammı AGİ dahil

2021 yılı asgari ücret ne kadar? İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 31 Aralık 2021 için geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 4 Aralık’ta online olarak gerçekleştirdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücret zammı çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde 15 Aralık, üçüncü toplantısını ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleştirecek. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2021 yılı asgari ücret zam pazarlıklarına ilişkin olarak, "Önce işveren ve hükümet getirsin rakamı. Makul, mantıklı, çalışanların kabul ve tebessüm edeceği bir rakam olursa buna 'evet' deriz. Biz de isteriz işveren ve hükümetle birlikte imzalayalım ama toplumun kabul edeceği bir rakam olmalı."

Asgari ücret zammı ne kadar?

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK'in, asgari ücretin evrensel kabul görmüş kurallara ve ilkelere göre hesaplanmasını istediğini anımsattı. Çerkezoğlu, “Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalı, tüm ücretlilerin asgari ücret kadar gelirinden vergi alınmamalıdır. Salgın döneminde asgari ücret SGK işçi primleri bütçeden karşılanmalıdır. Asgari ücret hesabında sadece işçinin kendisi değil, ailesi de esas alınmalıdır. Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır. Asgari ücret bütün işçi ve memurlar için ortak saptanmalıdır. 2021 asgari ücreti net 3 bin 800 TL olarak saptanmalıdır." dedi.

Olası senaryoya göre asgari ücrete yüzde 12 artış yapıldığında aylık net maaş 2602.88 liraya çıkacak. Olası senaryoya göre asgari ücrete yüzde 15 artış yapıldığında aylık net maaş 2672.6 liraya çıkacak. Olası senaryoya göre asgari ücrete yüzde 18 artış yapıldığında aylık net maaş 2742.32 lira çıkacak. Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. 2021 yılına ilişkin asgari ürcet ve AGİ zammı 22 Aralık'ta toplanacak olan Asgari Ücret Tespik Komisyonu tarafından açıklanması bekleniyor.

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahi asgari ücret

(01.01.2020 - 31.12.2020)

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu375,23 TL

Evli eşi çalışan220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL