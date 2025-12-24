Asgari ücret açıklandı Aksu baş gösterdi: Taksilere en yüzde 30 zam yapılmalı

Asgari ücretin yüzde 27'lik bir artışla 28 bin 75 lira 50 kuruş olmasının ardından, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksilere en az yüzde 30 oranında zam talep ettiklerini duyurdu. Aksu, “İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve İBB Meclisi’ne zam talebimizi ilettik. Enflasyon, asgari ücret artışı ve araç giderlerimizdeki yükselişin dikkate alınarak buna göre bir düzenleme yapılmasını istiyoruz. En az yüzde 30 oranında zam talep ediyoruz. Zam sonrası müşterilerin taksilere olan ilgisinin azalacağı yönünde bazı tartışmalar var. Ancak böyle bir durum söz konusu olamaz. Dünyada ve Avrupa ülkeleri arasında en ucuz taksimetre ücretiyle hizmet veriyoruz. Geçmiş dönemlerde yapılmayan artışları dahi henüz telafi edemedik. Bu nedenle zammın en kısa sürede yapılması gerekiyor. Müşteri kaybı yaşanacağını düşünmüyorum” dedi.