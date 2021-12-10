Her sene olduğu gibi bu yılda asgari ücretli çalışanlar için aralık ayı bolca stresli geçiyor. Milyonlar maaşlarına ne kadar, yüzde kaç oranında zam yapılacağını araştırıyor. Peki, yeni asgari ücret ne kadar olur?

Asgari ücret 4 bin lira olur mu? Yeni asgari ücret 4 bin liraya çıkar mı?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1, 7 ve 9 Aralık tarihlerinde bir araya geldi. Komisyonun 13 Aralık Pazartesi günü dördüncü kez toplanması bekleniyor. Uzmanlar ise belirlenecek olan zam oranının 13-17 Aralık tarihlerinde açıklanacağını ifade ediyor.

Komisyon, ağır işlerde çalışan bir asgari ücretlinin yaşam maliyetini 3 bin 567 lira olarak belirledi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ekonomik koşulların etkisiyle işçinin alım gücünün düştüğüne dikkat çekti ve 4 bin liranın altındaki bir asgari ücretin kabul edilemez olduğunu söyledi. Atalay, "Asgari ücrette işçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradır" dedi.

TİSK Başkanı Burak Akkol, asgari ücretin 3100 lira olmasını talep ettikleri yönündeki haberlere ilişkin olarak, "İşveren fedakarlık yapacak. İşçiyi enflasyona kesinlikle ezdirmeyeceğiz. TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammı kafadan vereceğiz. Üstüne ‘Ne yapılabilir’ diye çalışıyoruz. En az yüzde 21. En az. 3500 TL'yi geçtik. Daha fazlası için çalışıyoruz. Teşviktir, vergi indirimidir" diye konuştu.