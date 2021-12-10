  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Asgari ücret 4 bin lira olur mu? Yeni asgari ücret 4 bin liraya çıkar mı?
Ekonomi

Asgari ücret 4 bin lira olur mu? Yeni asgari ücret 4 bin liraya çıkar mı?

Asgari ücret ne kadar olacak? 7 milyonu aşkın kişi asgari ücrete yapılacak olan zam oranını araştırıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının ilk düküz gününde üç önemli toplantı gerçekleştirdi. Milyonlar son toplantının ne zaman olacağını, kulislerde geçen rakamları araştırmaya başladı. Peki, asgari ücret 4 bine çıkar mı?

Yeniakit Publisher
2021-12-10 17:25:00 -
Asgari ücret 4 bin lira olur mu? Yeni asgari ücret 4 bin liraya çıkar mı?

Her sene olduğu gibi bu yılda asgari ücretli çalışanlar için aralık ayı bolca stresli geçiyor. Milyonlar maaşlarına ne kadar, yüzde kaç oranında zam yapılacağını araştırıyor. Peki, yeni asgari ücret ne kadar olur?

Asgari ücret 4 bin lira olur mu? Yeni asgari ücret 4 bin liraya çıkar mı?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1, 7 ve 9 Aralık tarihlerinde bir araya geldi. Komisyonun 13 Aralık Pazartesi günü dördüncü kez toplanması bekleniyor. Uzmanlar ise belirlenecek olan zam oranının 13-17 Aralık tarihlerinde açıklanacağını ifade ediyor.

Komisyon, ağır işlerde çalışan bir asgari ücretlinin yaşam maliyetini 3 bin 567 lira olarak belirledi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ekonomik koşulların etkisiyle işçinin alım gücünün düştüğüne dikkat çekti ve 4 bin liranın altındaki bir asgari ücretin kabul edilemez olduğunu söyledi. Atalay, "Asgari ücrette işçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradır" dedi.

TİSK Başkanı Burak Akkol, asgari ücretin 3100 lira olmasını talep ettikleri yönündeki haberlere ilişkin olarak, "İşveren fedakarlık yapacak. İşçiyi enflasyona kesinlikle ezdirmeyeceğiz. TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammı kafadan vereceğiz. Üstüne ‘Ne yapılabilir’ diye çalışıyoruz. En az yüzde 21. En az. 3500 TL'yi geçtik. Daha fazlası için çalışıyoruz. Teşviktir, vergi indirimidir" diye konuştu.

Asgari ücret 2022 açıklandı mı? 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak belli olacak?
Asgari ücret 2022 açıklandı mı? 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak belli olacak?

Ekonomi

Asgari ücret 2022 açıklandı mı? 2022 asgari ücret ne zaman açıklanacak belli olacak?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Borsa güne yükselişle başladı
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 artışla 2.035,71 puandan başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul ettiler! Bir araya gelecekler
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul ettiler! Bir araya gelecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'da yaptığı çağrı karşılık buldu. Kafkasya'daki istikrar ve barışın sağlanması için Türkiye,..
İşsşizlik rakamları açıklandı
Ekonomi

İşsşizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Ekim'de işsizlik bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 11,2 oldu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay