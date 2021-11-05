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Ekonomi Asgari ücret 2022 zammı açıklandı! 2022 asgari ücret net ne kadar?
Ekonomi

Asgari ücret 2022 zammı açıklandı! 2022 asgari ücret net ne kadar?

Asgari ücrete büyük zam geliyor. Asgari ücret 2020 zammı ne kadar olacak son dakika haberleri milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Yeni Asgari ücret zammı ne kadar olacak? sorusu 2021 yılının sonuna gelinmesiyle birlikte sorgulanır oldu. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı 2022 asgari ücret zammında. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında gerçekleştirmeye başlacak olan asgari ücret toplantıları öncesi asgari ücret 2022 zam tutarı konusunda açıklamalar da gelmeye başladı. Kulis bilgileriyle isminden söz ettiren Abulkadir Selvi 2022 asgari ücret zammında rakamı açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 10:26:00 -
Asgari ücret 2022 zammı açıklandı! 2022 asgari ücret net ne kadar?

Asgari ücret zammı ne kadar oldu? Asgari ücretli milyonlarca çalışan 2022 yılının ilk zamlı maaşlarını Ocak ayının sonunda alacaklar. Peki, asgari ücret bürüt zammı ne kadar olacak?  2022 asgari ücret net ne kadar? İşte, merak edilen rakamlar.

AK Parti asgari ücretin artırılacağı yönünde mesajlar verirken AK Parti kulislerine yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin edindiği bilgileri köşe yazısında kaleme aldı. Ekonomiyle ilgili sorunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çözebileceğini ifade eden Abdulkadir Selvi köşesinde şu bilgileri aktardı: "Ekonomiyle ilgili sorunları çözmek en çok Erdoğan’ın yapabileceği bir şey. Çünkü geçmişte yaptı. Ayrıca Erdoğan’ın insani yönü çok güçlü. O şimdiye kadar 'Kimsesizlerin kimsesi olmuş' bir lider. Yoksul sofralarına bağdaş kurup onlarla aynı ekmeği paylaşmış birisi. Dahası Erdoğan ekonomiyi rakamlardan ibaret görmeyen bir lider. Fakir fukaranın yaşadığı geçim sıkıntısını yüreğinde hisseden birisi. O nedenle Erdoğan, ekonomik sorunlar çözülürken önceliğini insanların alım gücünün yükseltilmesine veriyor. “Ekonomik zorlukları vatandaşa yansıtmamak için çalışıyoruz” dedi. Hane halkının geçim seviyesini yükseltmek için bir çalışma yürütülüyor." Halen asgari ücret net 2 bin 824 TL olarak ödenmekte.

 

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