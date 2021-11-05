Asgari ücret 2022 zammı açıklandı! 2022 asgari ücret net ne kadar?

Asgari ücret zammı ne kadar oldu? Asgari ücretli milyonlarca çalışan 2022 yılının ilk zamlı maaşlarını Ocak ayının sonunda alacaklar. Peki, asgari ücret bürüt zammı ne kadar olacak? 2022 asgari ücret net ne kadar? İşte, merak edilen rakamlar.

AK Parti asgari ücretin artırılacağı yönünde mesajlar verirken AK Parti kulislerine yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin edindiği bilgileri köşe yazısında kaleme aldı. Ekonomiyle ilgili sorunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çözebileceğini ifade eden Abdulkadir Selvi köşesinde şu bilgileri aktardı: "Ekonomiyle ilgili sorunları çözmek en çok Erdoğan’ın yapabileceği bir şey. Çünkü geçmişte yaptı. Ayrıca Erdoğan’ın insani yönü çok güçlü. O şimdiye kadar 'Kimsesizlerin kimsesi olmuş' bir lider. Yoksul sofralarına bağdaş kurup onlarla aynı ekmeği paylaşmış birisi. Dahası Erdoğan ekonomiyi rakamlardan ibaret görmeyen bir lider. Fakir fukaranın yaşadığı geçim sıkıntısını yüreğinde hisseden birisi. O nedenle Erdoğan, ekonomik sorunlar çözülürken önceliğini insanların alım gücünün yükseltilmesine veriyor. “Ekonomik zorlukları vatandaşa yansıtmamak için çalışıyoruz” dedi. Hane halkının geçim seviyesini yükseltmek için bir çalışma yürütülüyor." Halen asgari ücret net 2 bin 824 TL olarak ödenmekte.