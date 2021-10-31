Asgari ücret 2022 zam oranı belli oldu! AK Parti’den son dakika asgari ücret atağı

AK Parti Teşkilat Akademisi Gaziantep Eğitim Programı’ndan sonra açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, kendisine daha çok asgari ücretlinin, emeklilerin ve küçük esnafın durumunun ne olacağının sorulduğunu kaydetti. Vedat Demiröz, sabit gelirlinin, asgari ücretlinin, emeklinin, küçük esnafın sıkıntı çektiğini teşhis ettiklerini ve buna karşı neler yapılması gerektiğini masaya yatırdıklarını söyledi.

Asgari ücret, emekli zammı raporu

"İnanın, bu aralar haftada birkaç kez toplantı yapıyoruz. Bütçe görüşmeleri de devam ediyor." diyen Demiröz, şunları ifade etti: "Bu yıl şunu söyleyebilirim, asgari ücret geçinebilecek bir noktada yayınlanacak, ona getirilecek. Artık işverenlerimizin bugüne kadar 'Maliyetler yükseliyor' demesine rağmen bu gemide hepimiz varız, onlar da kazanacak ama çalışanlar da kazanacak. En azından insani bir şekilde yaşama seviyesine getireceğiz. Emeklilerle ilgili çalışma var, onların da emeklilik ücretleri yine yaşanabilecek noktaya gelecek. Bunların hepsi, çalışmalar bittikten sonra Cumhurbaşkanı'na sunulacak, onun da onayıyla hayata geçirilecek. Ayrıca gelir vergisinde bazı esnafımızı muaf tuttuk. 785 bin esnafımız yararlanıyor, 240 bin lira gelirin altındakilerden vergi de almayacağız.”

2022 asgari ücret zam oranı ne kadar?

2022 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak 2022? Sabah’ın haberine göre asgari ücret 2022 ile ilgili önemli gelişeler yaşanıyor. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan’ın kurmayları ile yaptığı toplantılarda da özellikle dezavantajlı kesimlere yönelik yeni desteklerin verilmesi üzerinde duruluyor, asgari ücret ve emekli maaşlarında vatandaşı memnun edecek artış yapılması gerektiği değerlendiriliyor. Edinilen bilgilere göre, hükümette başlatılan çalışmalar kapsamında 7 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren asgari ücrete, geçen yılki gibi enflasyonun üzerinde zam yapılacağı ve 3.500 liranın üzerinde bir rakam belirleneceği ifade ediliyor. Geçen yıl enflasyon yüzde 14,6 olarak gerçekleşmiş, asgari ücrete ise yüzde 21,56 zam yapılmıştı. Bu yıl da enflasyonun üzerinde yapılacak zamla birlikte asgari ücrette zammın toplamda yüzde 30’u bulabileceği belirtiliyor.