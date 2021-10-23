Asgari ücretli çalışanlar 2022 yılında maaşlarına yapılacak olan zam oranını araştırmaya başladı. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? 2022’de asgari ücret kaç TL olur?

Asgari ücret 2022 net | Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak konusu. Bu sebeple asgari ücretli çalışanlar sık sık “Asgari ücret ne kadar olacak?” sorusuna cevap arıyor. Konu hakkında son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den açıklama geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hak-İş Konfederasyonu'nun Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısına katıldı. Hak İş Sendikasının kuruluşunun 46. yılı kapsamıyla gerçekleştirilen etkinlikte kürsüye çıkan Çalışma Bakanı Bilgin asgari ücret konusunda ilk açıklamasında bulundu.

Asgari ücret zammı hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Önümüzdeki dönemde asgari ücret önümüze geliyor. Bundan da kimsenin kuşkusu olmasın. Önümüzde ne yapacağımızı biliyoruz. Türkiye'nin ekonomik sorunlarına karşı kimseyi, çalışanlarımızı, emeğimizi koruyarak enflasyona ezdirmeyerek yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

HAK-İş zam talebini geçtiğimiz günlerde açıklamaşıtı. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, pandeminin etkilerinin azaldığı ve ekonominin hızla büyümeye devam ettiğini belirterek, "İnanıyoruz ki, işverenler bu büyümede en büyük paya sahip işçilere cömert davranacaklar. Biz konfederasyon olarak enflasyonun üzerinde bir zam oranı talep edeceğiz" dedi.

Asgari ücrete enflasyonun 5-6 puan üzerinde zam yapılması bekleniyor. 5-6 puan üzerinde zam yapılması halinde net asgari ücretin 3.447,60 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında dört toplantı yapılacak. Dördüncü toplantının ardından aralık ayının son haftasında asgari ücret zammının açıklanması bekleniyor.