Asgari ücret 2022 belli oldu mu? 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 2022 son dakika haberleri

Milyonlarca çalışan "Asgari ücret ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyordu. Asgari ücret 2022 zammına işkin son dakika gelişmeleri ardı ardına gelmeye devam ediyor. Aralık ayının ilk haftasında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 asgari ücret zammı için sıkı bir pazarlık masası kuracak. Hükümet temsilcilerinin hakem rolü üstleneceği 2022 asgari ücret komisyonunda işverence işçi temsilcileri yer alacak. Asgari ücret toplantısı öncesi asgari ücrette önemli gelişmeler yaşanıyor. Peki; asgari ücret ne kadar oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

2022 asgari ücret zammına ilişkin ilk açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin asgari ücret konusunda yaptığı açıklamada, "Örgütsüz çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız"

Asgari ücret 2022 belli oldu mu?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. İşte Demiröz'ün açıklamalarından satır başları: "250 milyon kişi Kovid'e yakalandı, 5 milyon kişi vefat etti. Ülkemizde 8 milyon hastamız oldu. Dünyadaki daralmaya baktığınızda Türkiye 2020 yılı sonunda pozitif büyüyen bir kaç ülkeden biri. Bu yılda birinci ve ikinci çeyrekte 21,7 büyüdük. Türkiye'nin aylık ihracatı 20 milyar doları geçti. Bizim Türkiye'de sıkıntımız asgari ücretliler, sabit ücretliler ve emekliler. Bu konuda çalışıyoruz. Bütçe içerisinde bu sıkıntıları çözmeye çalışacağız.

Asgari ücret ve emekli zammı

Asgari ücrette komisyon mutlaka tüm sıkıntıları ele alarak geçen yılın enflasyon rakamına bakarak belirleyecektir. Sabit gelirliyi, asgari ücretliyi ve emeklileri düşünerek zamları enflasyona göre belirleyeceğiz. AK Parti olarak emeklileri de enflasyona ezdirmeyeceğiz."