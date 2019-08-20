Asgari ücret 2020’de ne kadar olacak? Son dakika asgari ücret zammıyla birlikte AGİ ne kadar?

2020 asgari ücret zammı son dakika olarak araştırılan konuların başında gelmekte. Milyonlarca asgari ücretli çalışan yeni yılda yapılacak olan ocak 2020 asgari ücret zammını şimdiden merak etmeye başladı. Toplu iş sözleşmesiyle kamuda çalışan işçilere ödenecek zam oranları belli olmuştu. Buna göre, ücreti 3 bin 500 liranın altında olan işçiye 150 lira iyileştirme, tüm işçilere ise bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için yüzde 4 oranında zam, 2020'nin ilk ve ikinci 6 ayı için ise yüzde 3'er ve enflasyon farkı oranında artışta anlaşma sağlandı. Toplu iş sözleşmesiyle binlerce kamuda çalışan işçilerin yüzü gülerken, asgari ücretle çalışan milyonlarca vatandaş ise Asgari ücret 2020’de ne kadar olacak? 2020'de asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı 2020 asgari ücret zammında olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2020 asgari ücret görüşmeleri Aralık ayında yapacak. Kamu işçilerinin ve memurların toplu sözleşme görüşmeler, asgari ücretliler için de hayati öneme sahip. Memurlar ve kamu işçilerine bu görüşmelerden çıkacak düşük zam , asgari ücrete de düşük zam çıkmasına neden olur. 2020 asgari ücret zammı net 2200 TL olması bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında uygulanacak asgari ücret zam oranını belirlemek üzere toplanmıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2019 asgari ücret net 2 bin 20 TL olarak açıklamıştı.

Yeni asgari ücret zammıyla birlikte 2019 AGİ fiyatları da belli oldu

Bekar çalışan

AGİ 191.85 TL olacak.

Asgari Geçim İndirimi tutarları Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL

Asgari Geçim İndirimi tutarları Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL

Asgari Geçim İndirimi tutarları Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL

Evli ve eşi çalışanlar için AGİ 2019

Asgari Geçim İndirimi tutarları Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL

Asgari Geçim İndirimi tutarları Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL