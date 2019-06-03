ASEV, kültür sanat şölenine hazırlanıyor

Yılın 12 ayı gerçekleştirdiği kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra 7’den 77’ye binlerce Aliağalı’ya verdiği sanat kursları ile kent yaşamına renk katan Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV), 2018-2019 eğitim dönemini yıl sonu etkinlikleriyle noktalamaya hazırlanıyor.

ASEV bünyesinde verilen farklı sanat branşlarında eğitim gören yaklaşık 2 bin kursiyer, yıl boyunca öğrendiklerini yıl sonu gösterileri ile Aliağalılara sergileyecek. 10-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan yıl sonu gösterilerinde kursiyerler, Türk Sanat Müziğinden Türk Halk Müziğine, batı müziklerinden tiyatro gösterimlerine kadar birçok sanatsal etkinliği Aliağalılar için sahneleyecek.

10 Haziran Pazartesi günü “Kaç Baba Kaç” adlı tiyatro oyunu ile başlayacak olan kültür sanat şöleni 16 Haziran Pazar günü “Dans Gecesi” ile son bulacak. Etkinlikler kapsamında sahne alacak olan ASEV Türk Halk Müziği Korosu “Karadeniz Gecesi”, Türk Sanat Müziği Korosu ise “Emel Sayın Şarkıları” ile kulakların pasını silecek.

Aliağalıların kültür sanata doyacağı etkinlik programı şöyle;

10 Haziran Pazartesi

“Kaç Baba Kaç” (Tiyatro)

Yer: Aliağa Belediyesi Açıkhava Tiyatrosu

Saat: 21.00

12 Haziran Çarşamba

Türk Müziği Gecesi

Yer: Aliağa Belediyesi Açıkhava Tiyatrosu

Saat: 21.00

13 Haziran Perşembe

Batı Müziği Gecesi

Yer: Aliağa Belediyesi Açıkhava Tiyatrosu

Saat: 21.00

14 Haziran Cuma

ASEV Türk Halk Müziği Konseri “Karadeniz Gecesi”

Yer: Aliağa Belediyesi Açıkhava Tiyatrosu

Saat: 21.00

15 Haziran Cumartesi

ASEV Türk Sanat Müziği Konseri “Emel Sayın Şarkıları”

Yer: Aliağa Belediyesi Açıkhava Tiyatrosu

Saat: 21.00

16 Haziran Pazar

Dans Gecesi

Yer: Aliağa Belediyesi Açıkhava Tiyatrosu

Saat: 21.00