ASEV, bahar konserine hazırlanıyor

Aliağa Belediyesi Sanat Evi (ASEV) Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, bahar konseri ile müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şef Barış Doğan yönetimindeki 93 kişilik dev koro, "Bir Uşşak Akşamı" repertuarı ile birbirinden önemli eserleri Aliağalılar için seslendirecek.

23 Mart 2019 Cumartesi günü Tüpraş Halk Eğitim Merkezi’nde sahne alacak olan Aliağa Belediyesi Sanat Evi (ASEV) Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu’nun konseri saat 20.15’te başlayacak. Dev koro, “Bir Uşşak Akşamı” konsepti ile hazırlanan repertuarda, birbirinden değerli Uşşak makamına ait eserleri kimi zaman solo kimi zaman da koro eşliğinde söylenecek. İki bölüm halinde organize edilecek olan konserde 22 parça seslendirilecek.

Türk sanat musikisinin unutulmaz ezgilerinin seslendirileceği konser, bestesi Süleyman Ergen, güftesi Yahya Kemal Beyatlı’ya ait “Ömrüm Şu Biten Neşvesin Tam Olsun Erenler” adlı parça ile başlayacak. Müzik ziyafetinin yaşanacağı konser “Karabulutları Kaldır Aradan” adlı parça ile son bulacak.