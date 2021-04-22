Asemptomatik vaka tehlikesi! Dr. Ahmet İnal uyardı

Dr. Ahmet İnal, asemptomatik (belirtisiz) vakaların çok fazla olduğunu belirterek, "Bunların hiçbir semptomu yok. Ayakta geziyorlar. Sadece PCR testi pozitifliği var; ama bunlar bulaştırıcı. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edersek asemptomatik olsa bile virüsün bulaşma riski düşer" dedi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Ahmet İnal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığına dikkat çekerek, maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı.

Son dönemde ortaya çıkan İngiliz mutantına dikkat edilmesi gerektiğini belirten İnal, şunları söyledi:

"Özellikle İngiliz mutantının çok bulaşıcı olduğunu biliyoruz. Virüslerde mutasyonlar halen devam ediyor. Bu İngiliz mutantının da önemli özelliği çok aşırı bulaşıcı olması. Dolayısıyla bizim tedbirlerimizi artırmamız gerekiyor. Mümkünse çift maske takılıp sokağa çıkmak gerekiyor. Sosyal mesafeyi artık 2 metreye çıkarmak gerekiyor. El hijyenini önce bir defa yapıyorsak artık 2 defa yapmakta fayda var. Biz bu maske, mesafe ve hijyen kuralını 2 katına çıkarırsak daha fazla korunuruz."

'Maskeyi 4 saatte bir değiştirmeniz gerek'

Dr. İnal, maskelerin belli bir süre sonra değiştirilmesi gerektiğini kaydetti:

"Hiçbir aşı tek başına yüzde 100 koruyucu değil. Dolayısıyla aşılansak bile tedbirlere dikkat etmek gerekiyor. Ben kendim aşılanmış olmama rağmen N95 ve cerrahi maske olmak üzere çift maske takıyorum. Halkımızın da o nedenle maske kullanımına dikkat etmesi gerek. Tek maskede bulaşıcılık riski olduğuyla ilgili bazı yayınlar var. Tek maskenin koruyuculuğu belli bir süre kalabiliyor. Tek maske taktığınız zaman 4 saatte bir değiştirmeniz gerekiyor. Bizim önerimiz çift maske takılsın.”

‘Halkımızın ev ziyaretlerini kesmesi gerek’

Dr. Ahmet İnal, son dönemde vakaların arttığını hatırlattı:

"Halkımızın ev ziyaretlerini kesmesi gerekiyor. Şu anda sahada yapılan araştırmalarda en büyük bulaş yolunun ev ve akraba ziyaretleri olduğu görülüyor. Bu ev ziyaretlerinin yapılmaması lazım. Tabi bizim toplum gereği bazı alışkanlıklarımız var. Bunu değiştiremiyoruz. Özellikle iftar sofralarını yapmamamız lazım. Eğer biz böyle devam edersek vaka sayıları daha da artacak. Özellikle bizim klinik kısımda gördüğümüz kadarıyla asemptomatik vakalar çok fazla. Biz test yaptığımız zaman yüzde 20 civarında asemptomatik vaka görüyoruz. Bunların hiçbir semptomu yok. Ayakta geziyorlar. Sadece PCR testi pozitifliği var; ama bunlar bulaştırıcı. Bunların bulaştırıcılığı olduğundan insanların örneğin toplantı sırasında bu virüsü kapmaları mümkün olabiliyor. İnsanlar bu tür toplantılara gitmeden önce maske, mesafe ve hijyene dikkat ederse asemptomatik olsa bile virüs bulaşma riski düşmüş olur."