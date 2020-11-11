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Ekonomi AselsanNET'te hedef yeni teknolojiler ve ihracat
Ekonomi

AselsanNET'te hedef yeni teknolojiler ve ihracat

Haberleşme ve güvenlik sistemleri gibi alanlarda faaliyet gösteren AselsanNET, yaptığı yeni yatırımla bir dizi iyileştirme ve kapasite artışına gitti - Şirket, sorumluluk üstlendiği projeleri tamamlayıp, yeni teknoloji alanlarında da çözümler geliştirmeyi hedefliyor - AselsanNET, gelecek dönemde ihracata odaklanacak ve Türkiye'de başarıyla gerçekleştirilen sistem çözümlerini dünyaya açacak

Yeniakit Publisher
2020-11-11 12:14:24 -
AselsanNET'te hedef yeni teknolojiler ve ihracat

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'de özellikle kamu güvenliği alanında çeşitli sorumluluklar üstlenen AselsanNET, bu projelerdeki başarıdan hareketle yeni teknolojiler geliştirecek ve çözümlerini yurt dışına taşıyacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ASELSAN'ın şirketi AselsanNET 5 ana faaliyet alanında çalışmalar yürütüyor.

Haberleşme, güvenlik, IoT, coğrafi bilgi ve bilişim sistemleri alanlarında pek çok projeyi hayata geçiren şirket, halihazırda kapsamlı bir dizi proje için de çalışmalarını sürdürüyor. Elektronik Beton İzleme Sistemi, Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi, Mekansal Adres Kayıt Sistemi projelerini Türkiye'nin kullanımına sunan AselsanNET, ayrıca güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu telsiz ve haberleşme sistemlerinin temini ve modüler üs bölgelerinin inşası gibi hizmetleri yerine getiriyor.

AselsanNET, artan ihtiyaçları dikkate alarak yeni bir yatırımı hayata geçirdi. Bu sayede var olan kabiliyetlerde bir dizi iyileştirme ve kapasite artışına gidildi. Büyüyen kadro da dikkate alınarak yeni bir binaya taşınıldı. 33 ilde 34 bayiyle geniş bir satış ve pazarlama ağına sahip olan AselsanNET, yapılan yatırımla bu ağı daha etkili yönetmeyi ve daha etkin çözümler üretmeyi hedefliyor.

Şirket gelecek dönemde öncelikli olarak devam eden projeleri tamamlamayı amaçlıyor. Bunun yanında kuruluş, yeni teknoloji alanlarına yoğunlaşarak çözüm önerileri geliştirmeyi öngörüyor.

Yakın zamanda Türkiye'nin en büyük kümelenmesi SAHA İstanbul'a üye olan AselsanNET, bu sayede savunma sanayisinin diğer paydaşlarıyla aynı platformda yer alacak, bilgi ve tecrübesini şirketlerle paylaşacak.

Yurt dışı pazarlara açılmayı da önemli bir gündem maddesi olarak ele alan şirket, gelecek dönemde ihracata odaklanmayı ve Türkiye'de başarıyla gerçekleştirdiği sistem çözümlerini dünyaya açmayı planlıyor.

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