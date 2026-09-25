ASELSAN'ın milli gözü DERİNGÖZ keşif yaptı! Fırat Nehri'nin tarihi ve doğal dokusunu inceledi
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ASELSAN tarafından geliştirilen DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, Fırat Nehri'nde keşif ve gözetleme görevinde bulundu. ASELSAN o görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaştı.
ASELSAN'ın derinlerdeki milli gözü DERİNGÖZ, Fırat Nehri'nde keşif yaptı. Kadim toprakların can suyu olarak nitelendirilen Fırat Nehri'nde görevlendirilen DERİNGÖZ, bölgenin sular altında kalan tarihi ve doğal dokusunu inceledi.
Nehrin derinliklerine uzanan keşif görevinde, Halfeti'nin tarihi hafızasına ve doğal yapısına DERİNGÖZ'ün kamerası ve sensörleri üzerinden tanıklık edildi. Araç, sular altında kalan eski yerleşim izlerini ve bölgenin su altı topografyasını tarayarak görüntüledi.
ASELSAN'ın sosyal medya hesabından keşif faaliyetine ilişkin video paylaşıldı. Operatör kontrolünde su altında ve su üstünde ilerleyen araca ait görüntülerin yer aldığı paylaşımda, "ASELSAN DERİNGÖZ, kadim toprakların can suyu Fırat'ta, Halfeti'yi keşfediyor. Şanlıurfa Halfeti’nin eşsiz güzelliklerine ve suyun altında kalan izlere DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı ile tanıklık ettik." ifadelerine yer verildi.
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