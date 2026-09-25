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İki firmanın ihalelere girişi yasaklandı: 2,5 yıl boyunca katılamayacaklar

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İki firmanın ihalelere girişi yasaklandı: 2,5 yıl boyunca katılamayacaklar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı son gelen başvuruya göre iki ünlü firmanın ihalelere girişini yasaklama kararı aldı. İşte detaylar...

#1
Foto - İki firmanın ihalelere girişi yasaklandı: 2,5 yıl boyunca katılamayacaklar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Turkish Petroleum International A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün açtığı ihalelerle ilgili iki ayrı yasaklama kararı yayımladı. Kararlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alındı.

#2
Foto - İki firmanın ihalelere girişi yasaklandı: 2,5 yıl boyunca katılamayacaklar

İlk kararda, 2026/1336361 ihale kayıt numaralı sürece ilişkin olarak Elektromeda Elektrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tüm ihalelerden 2 yıl süreyle yasaklandı.

#3
Foto - İki firmanın ihalelere girişi yasaklandı: 2,5 yıl boyunca katılamayacaklar

Şirketin ortağı Uğur Aykaç olarak kayıtlara geçti. Yasaklama kararı 264349 sicil numarasıyla kayıt altına alındı.

#4
Foto - İki firmanın ihalelere girişi yasaklandı: 2,5 yıl boyunca katılamayacaklar

İkinci kararda ise ihale kayıt numarası alınmayan bir süreçte Ayvacı Otomotiv Yedek Parça ve Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 6 ay süreyle tüm ihalelerden men edildi. Bu karar 263067 sicil numarasıyla yayımlandı. KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ

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