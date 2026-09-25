İki firmanın ihalelere girişi yasaklandı: 2,5 yıl boyunca katılamayacaklar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı son gelen başvuruya göre iki ünlü firmanın ihalelere girişini yasaklama kararı aldı. İşte detaylar...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı son gelen başvuruya göre iki ünlü firmanın ihalelere girişini yasaklama kararı aldı. İşte detaylar...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Turkish Petroleum International A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün açtığı ihalelerle ilgili iki ayrı yasaklama kararı yayımladı. Kararlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alındı.
İlk kararda, 2026/1336361 ihale kayıt numaralı sürece ilişkin olarak Elektromeda Elektrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tüm ihalelerden 2 yıl süreyle yasaklandı.
Şirketin ortağı Uğur Aykaç olarak kayıtlara geçti. Yasaklama kararı 264349 sicil numarasıyla kayıt altına alındı.
İkinci kararda ise ihale kayıt numarası alınmayan bir süreçte Ayvacı Otomotiv Yedek Parça ve Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 6 ay süreyle tüm ihalelerden men edildi. Bu karar 263067 sicil numarasıyla yayımlandı. KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ
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