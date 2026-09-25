Çölde bulduğu taş öyle bir şey çıktı ki! Değeri dudak uçuklattı!

Nijer hükümeti soruşturma başlattı Rekor satışın dünya basınında yankı uyandırmasının ardından, taşın çıkarıldığı Afrika ülkesi Nijer resmi makamları harekete geçti. Ülkenin ulusal mirası sayılan bu kadar değerli bir göktaşının yurt dışına nasıl ve hangi yollarla çıkarıldığını incelemek üzere geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Gizemli alıcının kimliği açıklanmadı. Yaşanan bu durum Afrika ülkelerinin yer altı ve uzay kaynakları üzerindeki haklarını yeniden tartışmaya açtı.