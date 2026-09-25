Çölde bulduğu taş öyle bir şey çıktı ki! Değeri dudak uçuklattı!
Sahra Çölü'nde bulunan sıradan bir taşı gök taşı olduğu ortaya çıktı. Taşın değerinin yaklaşık 259 milyon lira olduğu belirtildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sahra Çölü'nde bulunan sıradan bir taşı gök taşı olduğu ortaya çıktı. Taşın değerinin yaklaşık 259 milyon lira olduğu belirtildi.
Nijer’in Agadez bölgesindeki çöllük alanda bir göktaşı avcısı tarafından bulunan 24,67 kilogramlık kaya parçası, bilim insanlarını şaşkına çevirdi.
Yapılan laboratuvar analizleri, bu taşın Mars'a başka bir meteorun çarpması sonucu uzaya fırlayan ve Dünya'ya düşen nadir bir parça olduğunu ortaya koydu. Bilimsel verileri NASA'nın ölçümleriyle birebir eşleşen dev kütleye "NWA 16788" adı verildi.
Açık artırmada rekor kırdı Dünyada şu ana kadar bulunan tüm Mars göktaşlarının yüzde 7'sini tek başına oluşturan bu parça, New York’taki ünlü Sotheby’s Müzayede Evi’nde satışa çıkarıldı. Koleksiyoncuların kapıştığı açık artırmada göktaşı, vergiler ve komisyonlarla birlikte tam 5,3 milyon dolara (yaklaşık 259 milyon Türk Lirası) alıcı buldu. Bu dev satış, onu tarihin en pahalı göktaşı unvanına taşıdı.
Nijer hükümeti soruşturma başlattı Rekor satışın dünya basınında yankı uyandırmasının ardından, taşın çıkarıldığı Afrika ülkesi Nijer resmi makamları harekete geçti. Ülkenin ulusal mirası sayılan bu kadar değerli bir göktaşının yurt dışına nasıl ve hangi yollarla çıkarıldığını incelemek üzere geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Gizemli alıcının kimliği açıklanmadı. Yaşanan bu durum Afrika ülkelerinin yer altı ve uzay kaynakları üzerindeki haklarını yeniden tartışmaya açtı.
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