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ASELSAN'dan yeni sözleşme açıklaması

ASELSAN-HAVELSAN iş ortaklığı ile Sefine Denizcilik, ASELSAN'ın payı 19 milyon 500 bin avro ve 86 milyon lira olan bir sözleşme imzaladı

13 Aralık 2018 Perşembe 10:17
ASELSAN'dan yeni sözleşme açıklaması

ASELSAN-HAVELSAN iş ortaklığı ile Sefine Denizcilik Tersanecilik Tur. San. ve Tic. AŞ arasında, yeni bir iş sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, ASELSAN-HAVELSAN İş Ortaklığı ile Sefine Denizcilik Tersanecilik Tur. San. ve Tic. AŞ arasında Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi (DİMDEG) Projesi ile ilgili olarak ASELSAN'ın payı 19 milyon 500 bin avro ve 86 milyon lira tutarında olmak üzere bir sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2023 yılına kadar gerçekleştirileceği ve şirketin cirosunun olumlu etkileneceği kaydedildi.

 

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 10:17
  1. Aydın
  2. ASELSAN
  3. DİMDEG
  4. HAVELSAN
  5. Sefine Denizcilik Tersanecilik Tur. San. ve Tic. AŞ

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