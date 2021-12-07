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Teknoloji ASELSAN'dan o iddialara yalanlama
Teknoloji

ASELSAN'dan o iddialara yalanlama

Türkiye'nin savunma sanayindeki lider kuruluşu ASELSAN, kurumun Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) satıldığı yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 22:18:00 -
ASELSAN'dan o iddialara yalanlama

ASELSAN'dan yapılan açıklamada, kurumun çoğunluk hissesinin Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) ait olduğu hatırlatılarak haberlere yönelik hukuki hakların saklı olduğu belirtildi.

Bazı basın yayın kuruluşlarınca ASELSAN'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'ne satışı ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında, ASELSAN'ınımız ile ilgili kaynağı belli olmayan iddialar dile getirilmektedir. Halkımızın bağışları ile kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının sahip olduğu Şirketimiz hakkındaki bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz.

Halkımızın gurur kaynağı ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır."

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