Aselsan'dan müthiş icat!

Aselsan, son teknoloji ürünü yeni cihazı CETVEL-100’ü tanıttı. Göze zararsız lazer mesafe ölçme cihazı, özellikle askeri ve keşif uygulamaları için tasarlandı.

Aselsan’ın bu yeni ürünü, hem ergonomik tasarımı hem de gelişmiş özellikleri ile dikkat çekiyor.

CETVEL-100 ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI NELER ?

CETVEL-100, göze zararsız lazer teknolojisi ile donatılmıştır. 1550 nm dalga boyuna sahip lazer, güvenli bir şekilde uzun mesafelerde hassas ölçümler yapabilme yeteneğine sahiptir. Bu, kullanıcıların hem göz sağlığını korurken hem de yüksek doğrulukla veri toplamasını sağlar.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ÇOK FONKSİYONLU KULLANIM

Mesafe Ölçümü: 50 metre ile 5000 metre arasında ölçüm yapabilme kapasitesi sunar. Ölçüm süresi 2 saniyenin altında olup, 2.5 metre çözünürlük ve ±5 metre doğruluk sağlar.

İstikamet ve Yükseliş Açısı Hesaplama: CETVEL-100, istikamet ve yükseliş açılarını hassas bir şekilde hesaplayabilir. İstikamet açısı doğruluğu ≤1° RMS, yükseliş açısı doğruluğu ise ≤1° RMS’tir.

CETVEL-100, ergonomik tasarımı ve dayanıklı yapısıyla saha koşullarına uygun bir cihazdır. -32°C ile +50°C arasındaki çalışma sıcaklığı aralığı ve MIL-STD-810G çevre koşulları standardı, cihazın zorlu koşullarda bile güvenilir performans göstermesini sağlar.

Kolay Değiştirilebilen Batarya: CR123A batarya ile çalışır ve tek batarya ile 2500’den fazla mesafe ölçümü yapabilirsiniz.

Taşıma Çantası ve Aksesuarlar: Cihaz, optik temizleme kiti, taşıma çantası ve monoküler (NOVA A100) gece görüş bağlantı aparatı gibi standart aksesuarlarla birlikte gelir.

BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ NELER ?

Kablosuz Bağlantı: Bluetooth özelliği ile kablosuz veri aktarımı yapılabilir.

Kestrel 5700 ile Haberleşme: Kestrel 5700 cihazıyla uyumlu bağlantı özelliği, ölçüm verilerini anında paylaşmayı sağlar.

CETVEL-100, askeri keşif ve gözetleme operasyonlarında kritik bir rol oynar. Uzun menzilli hassas ölçümler ve açı hesaplamaları, askerlerin stratejik planlamalarında ve hedef belirlemelerinde büyük avantaj sağlar. Göze zararsız lazer teknolojisi, askerlerin göz sağlığını korurken etkili veri toplama yeteneğini artırır. Ayrıca, sağlam ve dayanıklı yapısı, zorlu saha koşullarında bile güvenilir performans sağlar.

Aselsan’ın CETVEL-100 lazer mesafe ölçme cihazı, yüksek doğruluk, güvenlik ve ergonomiyi bir arada sunarak askeri uygulamalar için mükemmel bir çözüm sağlıyor. Bu yeni teknoloji, sahadaki görevleri kolaylaştırırken kullanıcı güvenliğini ön planda tutuyor. Aselsan’ın inovatif yaklaşımı, modern savunma teknolojileri alanında bir adım öne çıkmasını sağlıyor.