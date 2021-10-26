ASELSAN'dan gururlandıran başarı! Türk donanmasının gücüne güç katacak

Türk Savunma Sanayi alanında askeri gücün artırılmasına yönelik yerli ve milli sistemler geliştiren ASELSAN yeni bir tasarıma daha imza attı. Hafif torpido lançer sistemi ile ASELSAN tarafından geliştirilen Torpido Kovan Sistemi, su üstü platformlara monte edilerek mühimmatın ateşlenmesini sağlayabilecek.

ASELSAN tarafından geliştirilen ve NATO standartlarında uygun sistem hafif Mk 44, Mk 46 ve Mk 54 torpidolarını yüksek basınçlı hava ile fırlatabilecek.

Torpidoya ön ayar değerini yükleyebilecek olan sistem, Savaş Yönetim Sistemi'ne entegre bir şekilde çalışabilecek. Sistem özellikleri bakımından uzaktan veya kovan başında atış kabiliyeti olan Torpido Kovan Sistemi Test Seti ile eğitim ve arıza tespiti amaçlı elektriksel benzetim yeteneğiyle de öne çıkıyor.

Düşük sıcaklıklarda üstün performans

Düşük hava şartlarına karşı dayanıklı olan sistem ısıtıcı ön kapakları ile doğal koşullardan etkilenmeyerek görevi yerine getirebilecek. Tekli, ikili ve üçlü modüler kovan yapısına sahip sistem, farklı su üstü platfromlar için uyumlanabilir montaj ara yüzüyle benzerlerine fark atıyor.

Donanmayı bir adım önce çıkaracak

Türk savunmasına denizlerde büyük katkı sağlayacak olan Torpido Kovan Sistemi kolay kullanım ve bakımı ile donanmayı bir adım öne çıkaracak. Sistem bileşenleri bakımından konuşlandırıldığı gemilerde sancak ve iskele yönünde ikili kovan grubuna sahip olan sistem, güç devrim ve dağıtım kutusu ile benzenlerinin önüne geçiyor.

İskele ve sancak kısmında siren, torpido test seti, torpido taşıma ve elleçleme birimleri bulunuyor.

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