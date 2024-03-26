ASELSAN’dan F-16’lara milli yetenek... Çok sayıda görevi aynı anda icra edebilecek: AESA sahada her şeyi değiştirir
ASELSAN’ın geliştirdiği AESA Uçak Burun Radarı F-16’ya takıldı
ASELSAN tarafından çip seviyesinden, son sistem entegrasyonuna kadar tamamen milli imkanlarla üretilen AESA Uçak Burun Radarı, F-16 savaş uçağına başarıyla takıldı.
Milli havacılık teknolojilerinde tarih yazmaya devam ediliyor. ASELSAN’ın geliştirdiği AESA Uçak Burun Radarı, F-16 savaş uçağına başarıyla takıldı. AESA Radarı; eş zamanlı hava-hava ve hava-yer görevleri, çok sayıda hedef tespiti/takibi, görüş ötesi füze güdümü, yüksek çözünürlüklü yer görüntüsü oluşturma ve elektronik harp fonksiyonları ile uçaklara çok büyük yetenek kazanımları sağlaması bekleniyor.
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