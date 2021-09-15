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Teknoloji ASELSAN’dan "Elektronik Harp Sistemi" ihracatı
Teknoloji

ASELSAN’dan "Elektronik Harp Sistemi" ihracatı

Türkiye'nin savunma sanayindeki lider kuruluşu ASELSAN, elektronik harp (EH) ve elektronik destek (ED) sistemlerini ihraç etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 16:42:00 -
ASELSAN’dan "Elektronik Harp Sistemi" ihracatı

Geçtiğimiz günlerde bir basın buluşması gerçekleştiren ASELSAN, Gölbaşı Yerleşlesi’nde savunma basının temsilcilerini misafir etti. ASELSAN Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, çeşitli ülkelere elektronik harp ve elektronik destek sistemlerinin ihracatını gerçekleştirdiklerini açıkladı.

"Elektronik harp (EH) ve elektronik destek (ED) sistemlerinin ihracatı konusunda çeşitli ülkelerle sözleşmeler imzaladık" açıklamasında bulunan Görgün, ASELSAN’ın bu sistemlerin ihracatında izlediği politika hakkında ise "Dünya’dan farklı değil" dedi.

Elektronik harp ve destek sistemlerinin sahip olduğu tehdit kütüphanesi, birçok kesim tarafından deyim yerindeyse ‘paha biçilemez’ olarak nitelendiriliyor. Elektronik Harp Test ve Eğitim Sahası (EHTES)’na sahip olan Türk Silahlı Kuvvetleri, birçok hava savunma sisteminin radar vb. sistemlerini tehdit kütüphanesine eklemiş durumda. Rus üretimi birçok hava savunma sistemi ve alt sistemi, Konya’da konuşlu EHTES’te bulunuyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan projeler kapsamında ASELSAN tarafından geliştirilen birçok elektronik harp ve elektronik taarruz sistemi de EHTES’te çeşitli testlere tutuluyorlar. Bu kapsamda yurtdışına ihraç edilen sistemler için ASELSAN’ın, "ihracat versiyonu" yaklaşımı uyguladığı tahmin ediliyor. İhracat versiyonu ürünleri, asıl ürünlerin ‘light’ versiyonu olarak tarif etmek mümkün.

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında açıklama yapan Irak Savunma Bakanı, Türkiye’den elektronik harp sistemi tedarik ettiklerini açıklamıştı.

SavunmaSanayiST

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