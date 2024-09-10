ASELSAN'dan büyük başarı! Şahane rakamları açıkladılar

ASELSAN, enflasyon muhasebesi uygulanmış 2024 yılı ilk altı aylık finansal sonuçlarını açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklanan sonuçlara göre, yıla hızlı bir giriş yapan şirket, açıklamış olduğu sonuçlara göre finansal istikrarını bu dönemde de devam ettirdi.

Şirketin yılın ilk altı ayındaki cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 büyüyerek 35,7 milyar TL’ye ulaşırken, imzaladığı yeni sözleşmeler de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 124 artış göstererek 2,6 milyar dolar oldu. Böylelikle 2023 yıl sonunda 11 milyar dolar olan ASELSAN'ın bakiye siparişleri yüzde 11 artarak 12,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin brüt karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış gösterdi. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK), 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artış göstererek 8,7 milyar TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı ise yüzde 24 olarak gerçekleşti.

ASELSAN'ın net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 133 artarak 3,6 milyar TL seviyesine ulaşırken, özkaynaklarının toplamı 2023 sonuna kıyasla yüzde 3 arttı. Şirketin özkaynaklarının aktiflerine oranı da yine artış göstererek yüzde 61 oldu. Cirosunu, brüt satış karını, FAVÖK'ünü, net karını, özkaynaklarını, sözleşme büyüklüğünü, bakiye sipariş tutarını ve diğer birçok finansal göstergesini geliştiren ASELSAN, böylece 2024 yılının ilk yarısını da başarı ile geride bıraktı.

"Başarı çıtamızı her geçen gün yükseltiyoruz"

Şirket açıklamasında görüşlerine yer verilen ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Rakamlarla somutlaşan yüksek büyüme performansımızla başarı çıtamızı her geçen gün yükseltiyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin savunma sanayi lideri olarak 2024 yılının ilk altı ayında birçok yeni ve önemli başarıya imza attıklarına vurgu yapan Akyol, şunları kaydetti:

"Geleceğe emin adımlarla yürüdüğümüzü finansal verilerimizle somutlaştırdık. Finansal sonuçlarımız, güven veren ürün ve sistemlerimizle teknolojide bir dünya gücüne dönüştüğümüzü gösteriyor. 2024 yılının ilk altı ayında oyun değiştirici teknolojiler geliştirerek, alanında en iyi ürünleri yaparak ve ihracat odaklı büyüyerek yükselişimizi sürdürdük. Seri üretime yönelik altyapı ve geleceğin teknolojilerini üretmek adına AR-GE harcamalarımızın yoğun bir şekilde gerçekleştiği bu dönemde hasılatımızı yüzde 8, net karımızı yüzde 133 yukarıya taşıdık. Güçlü finansal yapımızı oyun değiştirici teknolojileri geliştirme hedeflerimiz doğrultusunda koruduk.

Bu dönemde göğsümüzü kabartan önemli başarıların altına imza attık. Savunma sanayinin en büyük projelerine ASELSAN'ın izini kazıdık. Denizlerin derinliklerinden uzayın derinliklerine kadar ASELSAN teknolojileriyle var olduk. Canla başla çalışmamızın bir sonucu olarak çok geniş bir coğrafyada varlık gösteren küresel bir şirket haline geldik. KORKUT, CENK, FERSAH, ASELFLIR 500, GÖZDE gibi sekiz ürünümüz için ilk defa ihracat sözleşmesi imzaladık. ASELSAN'ı küresel bir marka haline getirme noktasında faaliyetlerimizi sürdürdük. ASELSAN, küresel bir şirkete dönüştü."

- "AESA uçak burun radarımızın da envantere girmesiyle, ülkemizin radar alanındaki bütün ihtiyaçlarını karşılayabilir hale geleceğiz"

Akyol, altı aylık dönemde Türkiye'nin tam bağımsız savunma ekosistemi için çok kritik bir proje olan "Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi ALP 300-G"yi güvenlik güçlerine teslim ettiklerini, böylece her frekans bandında radar üretebilen bir şirket haline geldiklerini bildirdi.

ASELSAN AESA Uçak Burun Radarı'nın da envantere girmesiyle, Türkiye'nin radar alanındaki bütün ihtiyaçlarını karşılayabilir hale geleceklerini belirten Akyol, şu bilgileri verdi:

"Mavi Vatan'da her türlü tehdide karşı kritik bir rol üstlenecek olan GÖKSUR yakın hava savunma sisteminin geliştirme çalışmalarını sürdürdük. KORKUT hava savunma silah sisteminin 8x8 araç üzeri entegre versiyonunu ilk kez Avrupa'da vitrine çıkardık. Türkiye'nin uzaydaki bağımsızlığının sembolü olan TÜRKSAT 6A'yı ASELSAN’ın ileri haberleşme teknolojisiyle donattık. Reis sınıfı yeni tip denizaltı TCG PİRİREİS ile ilk defa bir denizaltı platformuna yönelik haberleşme sistem çözümleri başta olmak üzere çok sayıda sistem sunduk. En alçaktan en yükseğe uzanan Gök Vatan sahasında geliştirdiğimiz sistemlerden HİSAR O’nun artırılmış menzil atış testi ile belirlenen hedefi, direkt vuruş ile imha ettik. Bayraktar AKINCI’dan atılan ASELSAN TOLUN mühimmatı ile hedefi yerle bir ettik."

"ASELSAN dünyanın en hızlı büyüyen 10 savunma sanayi şirketinden biri"

Ahmet Akyol, dünyanın en büyük savunma sanayi şirketlerinin yer aldığı listedeki yükselişlerinin bu sene de devam ettiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıl 47'inci sırada yer aldığımız Defense News Top 100 listesinde bu sene beş basamak birden yükselerek 42’nci sıraya yerleştik. Özverili çalışmalarımız neticesinde dünyanın en hızlı büyüyen 10 savunma sanayi şirketinden biri olduk." ifadelerini kullandı.

Küresel alanda ses getiren projeler yürütürken, Türk milletinin gururu ASELSAN’ı geleceğe hazırlamak için gece gündüz çalıştıklarını aktaran Akyol, hayata geçirdikleri "aselsanext 2030 vizyonu" kapsamında 2030 yılında dünya çapında savunma sanayi alanında en büyük ilk 30 şirket arasında yer almayı hedeflediklerini bildirdi.

Akyol, "Tüm planlarımızı dünya savunma liginin en favori oyuncuları arasında olduğumuzu bilerek yapıyoruz. Bu amaç doğrultusunda 2030’a ilerlerken öncelikle teknolojide derinleşmeyi sağlamak istiyoruz. Güney Amerika, Balkanlar ve Körfez coğrafyasında açtığımız ofislerimizle ihracat ağımızı genişletmeye, dünyaya damga vuracak teknolojiler geliştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA