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Teknoloji ASELSAN'dan bir başarı daha!
Teknoloji

ASELSAN'dan bir başarı daha!

Yeniakit Publisher
2024-09-04 16:09:00 -
ASELSAN'dan bir başarı daha!

ASELSAN, “Universum En Çekici İşverenler Araştırması” sonuçlarına göre alanında 10’uncu kez Türkiye’nin “en çekici işvereni” seçildi.

ASELSAN, “Universum En Çekici İşverenler Araştırması” sonuçlarına göre alanında 10’uncu kez Türkiye’nin “en çekici işvereni” seçildi.

ASELSAN’dan yapılan açıklamaya göre, 61 farklı üniversiteden 43 bin 322 öğrenci ve 15 bin 313 profesyonelle gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları açıklandı.

Türkiye etabında bu yıl da zirvedeki yerini koruyan ASELSAN, “Mühendislik/BT” kategorisinde hem öğrenciler hem de profesyoneller nezdinde araştırmaya dahil edilen 144 işveren arasında birinci oldu.

ASELSAN, bu yılki sonuçla, 12 yıldır yapılan araştırmada “Mühendislik/BT” alanında öğrencilerin sıralamasında 10’uncu, profesyonellerin sıralamasında da 7’nci kez birinci olmayı başardı.

“BAŞARI ÇITAMIZI HER GEÇEN GÜN YÜKSELTECEĞİZ”

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, en iyilerin ilk tercihi olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, oyun değiştirici teknoloji geliştirme yolculuğunu bir kez daha global başarıyla taçlandırdıklarını ifade etti.

Milli mühendislik güçleriyle yılmadan çalışırken, üst üste 10’uncu kez Türkiye’nin “en çekici işvereni” seçildiklerine işaret eden Akyol, şunları kaydetti:

“Böylece Türkiye’nin teknoloji lideri olarak, öğrencilerin ve gençlerin de öncelikli tercihi olduğumuzu kanıtladık. Bu güzel sonuçlardan aldığımız ilhamla bundan sonra ASELSAN markasını daha ileri taşıyacak, milletimize yeni gururlar yaşatacağız. En iyilerin ilk tercihi olmayı sürdürecek, başarı çıtamızı her geçen gün yükselteceğiz.”

“En Çekici İşverenler Araştırması”, Universum Global tarafından dünyanın birçok farklı ülkesinde öğrenci ve genç profesyonellerin katılımıyla her yıl gerçekleştiriliyor. Araştırmanın Türkiye etabı, 12 yıldır düzenleniyor.

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