  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Meclis kürsüsüne son kez çıkan Binali Yıldırım'ın konuşması ayakta alkışlandı!

Ukraynalı askerlerden dev operasyon sonrası Ruslara ait bir Mi-24 helikopteri ve dört İHA düştü!

Dönenlerin çilesi başladı! Bayramın son gününde trafik kilitlendi

Meteoroloji uzmanlarından kritik açıklama! Nisan ayının son haftasına dikkat

Altın fiyatları ibre aşağı yönlü düşüş var! İslam Memiş'ten kritik altın sözler: Herkes ektiğini biçer! Ne kadar hazırız?

Bakan Karaismailoğlu duyurdu! İstemezükçüleri üzen yeni rekor

Ve Thodex'in kurucusu Fatih Özer adliyede! 40 bin 564 yıla kadar cezası isteniyor...

Rusya ile Türkiye ilişkileri tam gaz arttı ve Rus devlet televizyonu doğruladı: Putin Erdoğan’la görüşecek! O mesaj

TEM Otoyolu’nda dönüş yoğunluğu! Trafik durma noktasına geldi

"Erdoğan'a oyumu vereyim de öyle öleyim"
Gündem ASELSAN'dan Altay Tankı'na teknoloji desteği
Gündem

ASELSAN'dan Altay Tankı'na teknoloji desteği

Yeniakit Publisher
2023-04-23 23:07:00 -
ASELSAN'dan Altay Tankı'na teknoloji desteği

ASELSAN, testler için Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen Yeni Altay Tankı'nın bakım ve eğitimlerinin verilmesine yönelik araçlar sağlayarak, tankı ateş gücü, mobilite ve beka açısından destekledi.

ASELSAN, geliştirdiği askeri teknolojilerle Yeni Altay Tankı'nın gücüne güç katmak için çalışmalarına devam ediyor. ASELSAN tarafından geliştirilen sistemler, Altay Tankı'na yüksek atış gücü, yüksek beka kabiliyeti ve kendini koruma yetenekleri kazandırıyor. Altay Seri Üretim Projesi kapsamında üretilecek tanklara; Atış Kontrol Sistemi, Elektrikli Top ve Kule Takat Sistemi, Komuta Kontrol Muhabere ve Bilgi Sistemi, Sürücü Görüş Sistemi, Lazer Uyarı Sistemi, Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, Muharebe Sahası Tanıma ve Tanıtma Sistemi, Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi, AKKOR Aktif Koruma Sistemi ve gömülü eğitim simülatörü ile bu ürünlere yönelik kullanıcı/bakım eğitimlerinin verilmesine yönelik araçlar, ASELSAN tarafından sağlanacak. ASELSAN bu özeliklerle dünya üzerinde bir tankı donatabilecek tüm elektronikleri bünyesinde üretebilen tek firma olarak ülkemizi temsil ediyor.

Gömülü eğitim yeteneği de yer alıyor

Gerçek sistem üzerinde sistem birimleri kullanılarak alınan uygulanan Gömülü Eğitim Sistemi konusunda da destek sağlayan ASELSAN, bu konuda da Yeni Altay Tankı’na katkı sağlayacak. Bu sayede gerçek sistem kullanıcısı, tankın operasyonel olarak kullanılmadığı zamanlarda farklı senaryolar işleterek yetkinliklerini geliştirebiliyor. Gömülü Eğitim Yeteneği ile milli muharebe tankımız Altay’da görev yapan personel kullandığı platformda eğitilebilecek.

Cumhurbaşkanlığından yeni nesil Altay tankı paylaşımı
Cumhurbaşkanlığından yeni nesil Altay tankı paylaşımı

Teknoloji

Cumhurbaşkanlığından yeni nesil Altay tankı paylaşımı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeni Altay Tankı test için TSK'ya teslim edildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Yeni Altay Tankı test için TSK'ya teslim edildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Gündem

Yeni Altay Tankı test için TSK'ya teslim edildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Mesut Hakkı Caşın'dan Altay Tankı analizi: Türkiye artık dünya savunma pazarına girmiştir
Mesut Hakkı Caşın'dan Altay Tankı analizi: Türkiye artık dünya savunma pazarına girmiştir

Gündem

Mesut Hakkı Caşın'dan Altay Tankı analizi: Türkiye artık dünya savunma pazarına girmiştir

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Yeni Altay Tankı'nın özelliklerini anlattı
Savunma Sanayii Başkanı Demir, Yeni Altay Tankı'nın özelliklerini anlattı

Gündem

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Yeni Altay Tankı'nın özelliklerini anlattı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar kuru bugün kaç lira, 1 dolar kaç TL? Dolar-TL'de yeni senaryo, teori, o sözler! Dikkat çeken yorum
Ekonomi

Dolar kuru bugün kaç lira, 1 dolar kaç TL? Dolar-TL'de yeni senaryo, teori, o sözler! Dikkat çeken yorum

Dolar ve Euro'daki artış ve dolar kuru fiyatları son dönemde yükseliş trendinde. Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca k..
HDP'li Tiryaki'den ortalığı karıştıracak sözler! 'Kürt sorununun mimarı CHP'dir'
Siyaset

HDP'li Tiryaki'den ortalığı karıştıracak sözler! 'Kürt sorununun mimarı CHP'dir'

HDP Batman Milletvekili adayı Rüştü Tiryaki, katıldığı bir canlı yayında, "Kürt sorununun mimarı Cumhuriyet Halk Partisi'dir." dedi...
Saç dökülmesini önlemek için çörekotu yağ: Bunu yapmak şart! İşte karışımın bomba detayı ve cevap!
Kadın - Aile

Saç dökülmesini önlemek için çörekotu yağ: Bunu yapmak şart! İşte karışımın bomba detayı ve cevap!

Saç dökülmesini önlemek için çörekotu yağı! Çörek otu, botanik açıdan "Nigella sativa" olarak bilinen bir bitkidir ve Ortadoğu'da yetişmekte..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23