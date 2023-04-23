ASELSAN'dan Altay Tankı'na teknoloji desteği

ASELSAN, geliştirdiği askeri teknolojilerle Yeni Altay Tankı'nın gücüne güç katmak için çalışmalarına devam ediyor. ASELSAN tarafından geliştirilen sistemler, Altay Tankı'na yüksek atış gücü, yüksek beka kabiliyeti ve kendini koruma yetenekleri kazandırıyor. Altay Seri Üretim Projesi kapsamında üretilecek tanklara; Atış Kontrol Sistemi, Elektrikli Top ve Kule Takat Sistemi, Komuta Kontrol Muhabere ve Bilgi Sistemi, Sürücü Görüş Sistemi, Lazer Uyarı Sistemi, Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, Muharebe Sahası Tanıma ve Tanıtma Sistemi, Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi, AKKOR Aktif Koruma Sistemi ve gömülü eğitim simülatörü ile bu ürünlere yönelik kullanıcı/bakım eğitimlerinin verilmesine yönelik araçlar, ASELSAN tarafından sağlanacak. ASELSAN bu özeliklerle dünya üzerinde bir tankı donatabilecek tüm elektronikleri bünyesinde üretebilen tek firma olarak ülkemizi temsil ediyor.

Gömülü eğitim yeteneği de yer alıyor

Gerçek sistem üzerinde sistem birimleri kullanılarak alınan uygulanan Gömülü Eğitim Sistemi konusunda da destek sağlayan ASELSAN, bu konuda da Yeni Altay Tankı’na katkı sağlayacak. Bu sayede gerçek sistem kullanıcısı, tankın operasyonel olarak kullanılmadığı zamanlarda farklı senaryolar işleterek yetkinliklerini geliştirebiliyor. Gömülü Eğitim Yeteneği ile milli muharebe tankımız Altay’da görev yapan personel kullandığı platformda eğitilebilecek.

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