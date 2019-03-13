ASELSAN’dan 64 ülkeye ihracat

Manisa Celal Bayar Üniversitesinin (MCBÜ) Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi’nde düzenlediği “Milli ve Yerli - Bir idealden gerçeğe ASELSAN” konulu konferansa konuşmacı olarak katılan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, şirket hakkında öğrencilere ve akademisyenlere bilgi verdi.

Türkiye’de savunma sanayisinde yaklaşık 45 bin kişinin çalıştığına işaret eden Görgün, “Bizim gerçekten önemli atılımları yapabilmemiz için bu sayının 400-500 binlere ulaşması gerekiyor. ASELSAN’da yabancı çalışan yok, herkes Türk, herkes yerli ve milli. İşte sizin gibi bu sıralarda oturan ve sonra mezun olan genç mühendislerimiz bu sistemlerin tamamını tasarladılar, ürettiler ve kendi ordumuzun kullanımına sundular” dedi.

ASELSAN’ın 2018 yılını görülmemiş bir sıçramayla tamamladığını aktaran Görgün, şunları kaydetti: “Şirketimiz geçen yıl 1 milyar 872 milyon dolar ciro yaptı. Geçen seneyi çok başarılı bir şekilde tamamladık. Önümüzdeki yıllar için şimdiden yaptığımız anlaşmalar ve sürdürmekte olduğumuz görüşmelerle de bunun gerçekleşebileceğini ve ivmenin artacağını rahatlıkla paylaşabilirim. Geçen yıl 64 ülkeye ihracat yaptık.”