THY- Güney Avrupa Haziran
0553 313 94 23

ASELSAN'dan 30 milyon dolarlık imza

ASELSAN ile yurt dışındaki bir müşteri arasında 30 milyon dolar tutarında sözleşme.

29 Haziran 2018 Cuma 15:09
ASELSAN'dan 30 milyon dolarlık imza

Geliştirdiği milli teknolojilerle dikkatleri üzerine çeken ASELSAN, bir ihracat başarısına da imza attı.

ASELSAN ile yurt dışındaki bir müşteri arasında 30 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalandı.

ASELSAN anlaşmayı Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan duyurdu.

ASELSAN ile yurt dışındaki bir müşteri arasında hava platformlarına ASELPOD Elektro Optik Hedefleme Sistemi entegre edilmesi için 30 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalandığını açıklandı. 

Milli imkanlarla geliştirilen gözetleme ve hedefleme sistemi ASELPOD, yeni nesil çok algılayıcılı hedefleme poduna deniyor ve savaş uçaklarında kullanılıyor.

Kaynak: AA, TRT Haber

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 15:09
  1. Aydın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan Şarık Tara için taziye telgrafı
    1. Erdoğan'dan Şarık Tara için taziye..
    2. Fatih Portakal Fox TV'ye veda mı etti?
    3. Teröristler üs bölgesine saldırdı
    4. Alman uzman bomba 'Muharrem İnce'..
    5. Çinli şirketler Türkiye'ye çıkarma yaptı
    6. Minik Eylül'ün acı haberinden sonra..
    7. UEFA Başkanı'ndan Galatasaray..
    8. İstanbul lise taban puanları 2018..
    9. Ankara liseleri taban puanları..
    10. Yerli Yörük sahneye çıktı
    11. Açık tenli ve sarışın insanlarda..
    12. Alaattin Çakıcı'ya soruştuma başlatıldı!
    13. Fatih Portakal böyle veda etti
    14. Alaattin Çakıcı; Hakan Albayrak Etyen..
    15. Mantı tarifi
    16. Ramil Guliyev 35 yıllık rekoru kırdı
    17. Çantanızda olmaması olmaz olan 9 şey
    18. Alman uzmandan Muharrem İnce tespiti!
    19. Yeni kabinede ekonomi bakanı Ali..
    20. Beşiktaş'ı uçuracak teklif! Vida için..
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
    1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
    İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
    İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
    AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
    AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
    İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri
    İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
    2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
    Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak
    Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak