ASELSAN'dan 30 milyon dolarlık imza

Geliştirdiği milli teknolojilerle dikkatleri üzerine çeken ASELSAN, bir ihracat başarısına da imza attı.

ASELSAN ile yurt dışındaki bir müşteri arasında 30 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalandı.

ASELSAN anlaşmayı Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan duyurdu.

ASELSAN ile yurt dışındaki bir müşteri arasında hava platformlarına ASELPOD Elektro Optik Hedefleme Sistemi entegre edilmesi için 30 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalandığını açıklandı.

Milli imkanlarla geliştirilen gözetleme ve hedefleme sistemi ASELPOD, yeni nesil çok algılayıcılı hedefleme poduna deniyor ve savaş uçaklarında kullanılıyor.

Kaynak: AA, TRT Haber